Corona-lukkede biblioteker: Boom i antallet af digitale udlån

I marts er der blevet lånt markant flere bøger, lydbøger og film online på Hillerød Bibliotekerne

Hillerød Posten - 08. april 2020

Hillerød Bibliotekerne er som resten af landets biblioteker lukkede på grund af corona-virus, og det er derfor ikke muligt at låne fysiske materialer for tiden. Det har til gengæld betydet, at der er sket et boom i antallet af digitale udlån i marts måned. Sammenlignet med marts sidste år var der 34 procent flere udlån e-bøger, netlydbøger og film.

"Der er mange, der benytter biblioteket på en anden måde nu, og man kan håbe på, at nogle af de ændringer også fastholdes efterfølgende, da der er mange gode muligheder for at benytte biblioteket hjemmefra," siger Stine Have, bibliotekschef for Hillerød Bibliotekerne.

"Særligt dem, der bor længere væk fra biblioteket, kunne måske få ekstra glæde af bibliotekets digitale muligheder. Og generelt, at man har adgang til biblioteket døgnet rundt, hvis man bruger det online. Det er en god service, der gerne må være langt fremme i folks bevidsthed - som et supplement til det fysiske bibliotek".

På Filmstriben er der lånt 51 procent flere film end normalt, og der er udlånt 41 procent flere e-bøger og 19 procent flere netlydbøger, viser tal fra Hillerød Bibliotekerne.

Nye lånere Antallet af digitale udlån er generelt stigende: Fra 2018 til 2019 var der en stigning på 15 procent. Bibliotekschef Stine Have formoder, at det også stiger i år.

"Men det her giver helt klart et yderligere boom," siger hun.

Og det er ikke blot dem, der lånte digitalt i forvejen, der nu låner oftere, fordi der ikke er fysisk adgang til biblioteket.

Der er 38 procent flere nye brugere af de digitale tilbud, mens antallet af nye lånere, der registrerer sig via bibliotekets hjemmeside, generelt er over tredoblet.

"Der er mange, der ikke har brugt bibliotekets digitale muligheder tidligere, som er blevet opmærksomme på dem nu," siger Stine Have.

Flere e-bøger Hillerød Bibliotekerne har som mange andre kommuner for tiden valgt at hæve antallet af e-bøger, man kan låne. I Hillerød Kommune kan man på e-reolen derfor låne fem frem for fire materialer.

Der er en del af materialerne, der koster penge per lån, og det er grunden til, at Hillerød Biblioteker ikke har hævet antallet yderligere.

"Vi vil gerne have, at så mange som muligt kan gå ind og få glæde af de betalingsbelagte lån. Hvis vi bruger hele vores økonomi på at skrue op, har vi ikke penge til at købe fysiske bøger, når vi kommer tilbage," siger Stine Have.

Hun påpeger samtidig, at der er næsten 23.000 e-bøger, netlydbøger og podcasts på e-reolen, som ikke er omfattet af det maksimale antal lån - og som derfor altid kan lånes.

Man kan låne seks netlydbøger som sædvanligt, og på Filmstriben, hvor der er flest nye Hillerød-brugere i marts, kan man også låne seks film om måneden som vanligt.

"Hvis nu havde sagt, at man måtte låne 10 film - hvilket ville være en rigtig god service - så ville vi måske skulle bruge mange flere penge eller løbe tør for penge, og så ville færre få glæde af tjenesten".

Stigning i digitale lån

Fra marts 2019 til marts 2020

Bøger: 40 procent

Lydbøger: 19 procent

Film: 51 procent