Corona-krisen kradser: Dalle Valle i Hillerød er gået konkurs

Restauranten Dalle Valle, der ligger i SlotsArkaderne i Hillerød, er blevet begæret konkurs.

Det fortæller bestyrelsesformand for restaurant- og café-imperiet bag Dalle Valle og Café A, Niels Rønnebeck, til Ekstra Bladet.

Konkursen kommer som en direkte konsekvens af corona-krisen.

"Det er en frygtelig situation det her," siger Niels Rønnebeck til eb.dk.

Det er ikke kun restauranten i Hillerød, der har indgivet en konkursbegærring. 12 andre Dalle Valle-restauranter, der ligger spredt ud over hele landet, er også blevet begæret konkurs.

"Det var et spørgsmål om, hvad vi kunne kapere og få igennem den her krise. Vi står tilbage med 22 restauranter, som vi er ved at prøve at lave en finansieringsplan for," siger Niels Rønnebeck til eb.dk.