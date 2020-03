Corona-frygt: Nye borgere må vente på at få dansk statsborgerskab

For at få tildelt dansk statsborgerskab skal man deltage i en grundlovsceremoni, hvor man blandt andet skal skrive under på, at man vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen, men da sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man undgår håndtryk for at mindske risikoen for spredning af coronavirus, er ceremonien altså blevet aflyst.