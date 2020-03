Hillerød Kommune opfrodrer borgere, der har rejst i højrisikoområder, til at holde sig væk fra ældre og svagelige. Arkivfoto

Corona-frygt: "Hold jer væk fra ældre og svagelige borgere"

Hillerød Posten - 05. marts 2020 kl. 14:49

Hillerød Kommune opfordrer nu alle pårørende til borgere på kommunens plejecentre, bosteder eller borgere med dårligt helbred til ikke at besøge deres pårørende i 14 dage efter hjemkomst, hvis de har været i et af højrisikoområderne for den verdensomspændende Coronavirus.

Borgere, der har rejst i særligt udpegede områder, opfordres også til at blive hjemme og holde børn hjemme fra skole og daginstitution.

"I forbindelse med det verdensomspændende udbrud af Coronavirus og forsøget på at mindske smitten, vil Hillerød Kommune gerne opfordre til, at du ikke besøger hospitaler, plejehjem, bosteder eller hjem generelt, hvor der bor ældre og svage borgere, hvis du har været i et af følgende områder inden for de seneste 14 dage," skriver kommunen, inden den remser højrisikoområderne op (se faktakboks).

Højrisiko-områder: Norditalien: Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto

Iran

Syd Korea

Japan

Hong Kong

Singapore

Kina

Opfordringen gælder også, selvom du ikke er syg eller har tegn på smitte og gælder fra 14 dage efter hjemkomst.

"Vi ved godt, at 14 dage kan være lang tid. Men da Coronavirus er særligt hård ved ældre og svagelige mennesker, er det meget vigtigt, at vi ikke får spredning i de grupper, og vi håber derfor, at du så vidt muligt følger opfordringen," skriver kommunen på hjemmesiden.

Mens kommunen kun kan opfordre til, at man ikke besøger ældre og svagelige, hvis man har rejst i et højrisikoområde, så er der en direkte ordre til de kommunalt ansatte om at holde sig hjemme.

"ALLE medarbejdere, der vender hjem fra rejse i en region med smittespredning, skal blive hjemme i 14 dage efter, de er kommet til landet. Det gælder også bagudrettet således, at medarbejdere, der er hjemvendt senere end 18. februar, skal blive hjemme til der er gået 14 dage i alt fra hjemkomst," skriver kommune i en besked til medarbejderne.

Sundhedsstyrelsen opfordrer i øvrigt til, at alle borgere - herunder også børn og unge - der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.