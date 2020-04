Se billedserie Der er ikke så meget at tage fejl af: Naturlegepladsen er lukket land i øjeblikket. Foto: Martin Warming

Corona-afspærring til naturlegeplads brudt: - Der er jo en grund til, at der er spærret af

Naturlegepladsen var fyldt med mennesker i lørdags - og det på trods af, at den er spærret af på grund af coronasmittefaren

Hillerød Posten - 06. april 2020 kl. 09:26 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Matin Wiberg, der er skovløber og naturvejleder i Naturstyrelsen Nordsjælland, er godt gammeldags skuffet.

Lørdag eftermiddag fik han nemlig en besked om, at afspærringerne ved naturlegepladsen Eghjorten i Hillerød, var blevet fjernet.

Naturstyrelsen spærrede den 20. marts naturlegepladsen af på grund af coronasmittefaren, efter at der var alt for mange mennesker på legepladsen. Men noget kan altså tyde på, at afspærringerne ikke bliver respekteret.

"Jeg fik en opringning her til eftermiddag (lørdag eftermiddag, red.) og fik at vide, at afspærringerne var blevet brudt, at der holdt 30 biler på parkeringspladsen, og at der var folk på legepladsen," siger Martin Wiberg i en video, han lagde op på Naturlegepladsen Eghjortens Facebook-side lørdag aften.

"Venner! Der er jo en grund til, at vi har spærret af," siger han videre i videoen, hvor han samtidig understreger, at det er hele området omkring legepladsen, der er forbudt område i øjeblikket.

"Eghjorten er lukket og bare for at udviske enhver tvivl, så gælder det både legepladsen, disc golfbanen og de to shelters. Det hele er lukket. Derudover er parkeringspladsen også lukket og spærret af," siger Martin Wiberg i videoen.

Og han lægger ikke skjul på, at han er skuffet over, at nogen har brudt afspærringerne.

"Jeg er faktisk rigtig træt af det. Det er noget, vi har gjort (spærret af, red.), fordi vi er blevet bedt om det af politiet. Det er ikke noget, vi bare selv har fundet på," fortæller han i videoen, som han afslutter med en kraftig opfordring til, at man respekterer afspærringerne.

"Jeg glæder mig helt vildt meget til at lukke op igen. Men lad os nu vise os fra den gode side, indtil det sker".

