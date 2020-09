Corona-aflysning: Biblioteket udskyder minister-debat

Hillerød Bibliotek skulle på mandag 28. september have haft besøg af justitsminister Nick Hækkerup og direktøren for tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, men det er nu aflyst.

"På grund af de nye corona-restriktioner udskydes Frirumsdebatten, der skulle have været afholdt 28. september. Vi arbejder på at finde en ny dato. Begge debattører ærgrer sig over, at debatten ikke kan afholdes nu, men glæder sig i det hele taget over, at den kun bliver udskudt og ser frem mod lysere tider," skriver biblioteket på deres hjemmeside.