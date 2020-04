City Bakery, der blandt andet har en butik på Slotsgade i Hillerød, tilbyder nu at bruinge morgenbrød ud direkte til din dør. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Nu kan du få morgenbrødet leveret direkte til døren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Nu kan du få morgenbrødet leveret direkte til døren

Nu behøver du ikke at udsætte dig selv for corona-smitte, når du skal have friskbagt morgenbrød

Hillerød Posten - 02. april 2020 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis ikke Muhammed vil komme til bjerget, så må bjerget komme til Muhammed.

Læs også: Cirka halvdelen af butikkerne i midtbyen er lukket

Nogenlunde sådan har Helge Jørgensen, der ejer den lokale bager-kæde City Bakery, der blandt andet har en butik på Slotsgade i Hillerød, formentlig tænkt, da han fik ideen til at levere friskbagt morgenbrød direkte til kundernes døre.

"Vi gør det selvfølgelig først og fremmest for at holde på vores kunder og servicere dem så godt som muligt i disse tider. Men det er jo ingen hemmelighed, at vi også oplever en omsætningsnedgang på grund af corona-krisen, så det handler jo om at være kreativ og tænke anderledes," fortæller Helge Jørgensen.

City Bakerys butikker holder stadig åbent - på nær den i Frederikssund, der ligger i shoppingcenteret Sillebroen - men hvis du bestiller dit brød senest klokken 17, så sørger Helge og hans kone altså for, at det bliver leveret til dig dagen efter mellem klokken 7 og 11.

Det er gratis at få varerne bragt ud, hvis du bestiller for over 100 kroner - ellers koster det 25 kroner.

Har du en historie? På Hillerød Posten vil vi meget gerne høre om alle de kreative initiativer, der bliver taget i forbindelse med corona-krisen. Har du et forslag til en historie, vi skal kigge nærmere på, så send en mail til os på På Hillerød Posten vil vi meget gerne høre om alle de kreative initiativer, der bliver taget i forbindelse med corona-krisen. Har du et forslag til en historie, vi skal kigge nærmere på, så send en mail til os på hip.red@sn.dk eller ring på 8888 4303. På Hillerød Posten vil vi meget gerne høre om alle de kreative initiativer, der bliver taget i forbindelse med corona-krisen. Har du et forslag til en historie, vi skal kigge nærmere på, så send en mail til os på hip.red@sn.dk eller ring på 8888 4303.

"Jeg synes, det er det rigtige at gøre i den her situation. Når nu regeringen og sundhedsmyndighederne opfordrer os alle sammen til at blive hjemme i det omfang, det overhovedet er muligt, så er der ingen grund til, at vores kunder skal stå i kø i vores butikker. Der er også rigtig mange, der ikke har lyst til at bevæge sig udenfor, og det kan jeg egentlig godt forstå," lyder det fra Helge Jørgensen.

"Vi ringer til kunderne, når vi er hos dem med de varer, de har bestilt, og så betaler de - på behørig afstand selvfølgelig - via MobilePay. Så der er ingen fysisk kontakt på nogen måde," fortæller Helge Jørgensen, der forleden leverede morgenbrød til nogle kunder, der var blevet sat i karantæne efter at være kommet hjem fra Spanien.

Aktivitets-kits City Bakery har også stor succes med sine såkaldte aktivitets-kits i øjeblikket. Det er pakker, der indeholder samtlige ingredienser, man skal bruge, til at lave sine egne hindbærsnitter, romkugler eller cookies hjemme i sit eget køkken.

"Der er rigtig mange, der går hjemme sammen med børnene og savner lidt aktiviteter at kaste sig over, og så kan man jo gå og hygge sig med at lave sine egne romkugler eller hindbærsnitter. Det har været en rigtig stor succes blandt vores kunder, og vi har næsten ikke kunnet følge med," fortæller Helge Jørgensen.

På City Bakerys Facebook-side kan du se hvilke varer, du kan bestille til levering.

City Bakerys butik i Hillerød har under normale omstændigheder også en cafe, men den er selvfølgelig lukket i øjeblikket.

relaterede artikler

Hillerøds corona-patienter skal passes i Frederikssund 01. april 2020 kl. 10:00

Udlejningsfirma tilbyder gratis biler til sundhedspersonale 31. marts 2020 kl. 18:15