Corona: Måtte aflyse generalforsamling og donerede maden til botilbud

"Vi skulle have afholdt vores generalforsamling i Royal Stage torsdag aften, men i tirsdags besluttede vi os for at udskyde den på grund af corona-situationen. Vi kunne jo se, at man i mange af de kommuner, der er med i vores kreds, begyndte at indføre besøgsrestriktioner på de botilbud, hvor vores medlemmer arbejder, og derfor syntes vi ikke, at det var forsvarligt, at vi mødtes så mange mennesker til en generalforsamling," fortæller Lene Ek Christensen, der er kredsformand for socialpædagogerne i Nordsjælland.