Copenhagen Bicycles ønsker at opstille cykler ved Hillerød Station, som turister og andre besøgende i byen kan låne. Arkivfoto Foto: Ursula Bach

Copenhagen Bicycles vil udleje bycykler på Hillerød Station

Politikerne diskuterer i denne uge, om det er en god idé at opstille cykler til udlejning på stationen til for eksempel turister, der kan låne dem til en tur ned på slottet

Hillerød Posten - 05. februar 2020 kl. 05:49 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stig af toget - og hop på cyklen.

15-25 cykler kan fremover komme til at stå klar ved Hillerød Station, så turister og andre besøgende i byen via en APP kan betale for at låne en cykel og trille ned i bymidten eller trampe ud til Frederiksborg Slot på sightseeing.

Det i hvert fald den ide, som politikerne i Arkitektur, Byplan og trafikudvalget skal diskutere på deres møde onsdag, og som politikerne i både Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og i Kultur og Fritidsudvalget denne uge kigger nærmere på.

Flere kommuner med Bag initiativet står Copenhagen Bicycles, som i forvejen driver udlejningscykler i København - og nu har kig på Nordsjælland, fortæller direktør og indehaver Yael Bassan:

"Jeg har en rigtig god kontakt i Visit Nordsjælland, som jeg har talt meget med, og som synes, det vil være en god idé at få cyklerne til Nordsjælland. Så vi taler med flere kommuner og vil gerne på sigt skabe en samlet APP-løsning for Nordsjælland, " siger hun.

Hun har kontakt til flere kommuner, for eksempel Helsingør og Fredensborg, men Hillerød har været hurtigt ude - og er den første til at få sagen behandlet politisk.

Yael Bassan har selv en gang været i Hillerød, hvor hun blandt andet skulle på hospitalet og besøge en ven:

"Der ville det have været ret fedt lige at kunne hoppe på en cykel op til hospitalet - så det giver altså ikke kun mening for turister," siger hun og mener, at stationen er et rigtig godt sted at starte med at placere cyklerne:

"Vi ved jo, at de fleste turister, som ikke kommer i bil, kommer til stationen. Det er der, man starter. Og så kunne det være godt med en cykel i stedet for at skulle med bus eller taxa videre - hvis man for eksempel lige skalen tur ned og se slottet på et par timer".

Der er mange turister, som bor i København, men også gerne vil ud af byen og se, hvad der gemmer sig i Nordsjælland.

Hele forskellen "Jeg tror, man lettere kan lokke folk ud af byen med toget, hvis man ved, at der står en cykel klar på stationen, når man kommer. Det vil gøre hele forskellen," siger hun og forsikrer, at cyklerne ikke kommer til at ligge smidt rundt omkring, sådan som man oplever de med mange løbehjul i København, for cyklerne skal tilbage i deres stativ efter brug.

Det vil altså sige, at cyklerne lejes ud og afleveres samme sted.

Tommel op Første udvalg til at debattere sagen var Turismeudvalget, som diskuterede sagen mandag. Her var der en positiv stemning omkring forslaget, fortæller formand Thomas Elong fra Venstre:

"Vi synes, det er fint, og vi er meget positivt stemt over for, at turister kan komme og låne nogle cykler, da nu cykler er så stor en del af dansk kultur. Samtidig vil vi jo gerne motivere folk til at cykle mere," siger han.

Han håber, at turister, som ankommer til stationen og vil ned på Frederiksborg Slot, lige tager en omvej rundt i byen og får set noget mere af Hillerød:

"De kan cykle rundt i byen og opleve den endnu mere. For man oplever altså en by helt anderledes, hvis man går eller cykler i den, end hvis man sidder i en bus eller en taxa," siger Thomas Elong og mener, at der er flere og flere turister, som selv organiserer deres rejser:

"Vi kan se, at der er en udvikling i folk, der kommer på selvorganiserede ture og selv planlægger deres rejse. Og hvis de har mulighed for at cykle rundt i byen i stedet for at skulle med taxa, så er det en fordel. Så ud fra et turistmæssigt og klimamæssigt synspunkt, var der en positiv stemning i udvalget".

Principper for jord Politikerne har dog sendt én ting videre til ABT-udvalget på onsdag: De vil gerne have kigget på principperne for, at Copenhagen Bicycles i så fald får lov at bruge kommunal jord gratis til at opstille deres cykler - og hvad gør man så, når den næste kommer og spørger om gratis jord?

"De giver os et tilbud, som vi synes, er interessant, men vi skal ikke risikere, at så står der nogen næste dag og også gerne vil have jord. Så hvor går grænsen? Det vil vi godt have kigget på," siger Thomas Elong.

Hvis ABT-udvalget godkender sagen på onsdag, kan kommunen indgå et samarbejde med Copenhagen Bicycles i foreløbig tre år. Cyklerne kan efter planen blive stillet op til sommer.

Det kommer til at koste 60 kroner at leje en cykel for de to første timer og herefter er prisen 20 kroner for de efterfølgende to timer.