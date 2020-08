Claus Havemann er død

Hans værker ses flere steder i Hillerød - blandt andet i Frederiksborg Slotskirke, hvor han har udført en række ridderskjolde på bestilling fra Ordensvæsenet. Han står også bag den 30 meter lange lysskulptur på Frederiksgade lige neden for skorstenen over for Folkemuseet. Og endelig er det også Claus Havemann, der har malet det for mange velkendte portræt af Hillerøds tidligere socialdemokratiske borgmester Nick Hækkerup, som blandt andet blev vist på biblioteket i forbindelse med udstillingen 'Hillerød Kunstskatte' i 2015, og som til daglig hænger på rådhuset.