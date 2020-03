Se billedserie Palle Lange Andersen glæder sig over, at der er masser af aktiviteter i bymidten. Han ærger sig dog over, at det ikke er alle butikker, der har lyst til at bidrage til fællesskabet. Foto: Martin Warming

Cityformand: "Hillerød er en vanvittig dynamisk by"

Hillerød Posten - 12. marts 2020 kl. 11:10 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmer af Hillerød Cityforening var forleden samlet til generalforsamling i Festsalen på Søndre Jernbanevej.

Og her kunne formanden for foreningen, Palle Lange Andersen, konstatere, at der er godt gang i den i Hillerød.

"Der har været et væld af aktiviteter i Hillerød i 2019. Hillerød er en by, der summer af liv, og det gør den kun, fordi der er en masse frivillige kræfter, der synes, at det er spændende af skabe noget liv i byen, så folk gider komme her - og forhåbentlig også besøge vores butikker, når de er her," sagde Palle Lange Andersen, da han aflagde sin beretning for 2019.

"Hillerød er en vanvittig dynamisk by, som jeg ser det, og hvis man skal vælge en by i Nordsjælland, hvor man skal drive forretning, så må det være Hillerød. Vi har været inde i en rigtig god udvikling de sidste par år, og jeg synes, det er vigtigt, at vi forsøger at fortsætte den udvikling," lød det fra Palle Lange Andersen.

Hillerød Cityforening er en forening for erhvervsdrivende i Hillerød, og sammen med Slotsarkaderne udgør de Hillerød Shopping. Derudover er Hillerød Cityforening også med i foreningen Hillerød Byforum, der samler Hillerøds handelsliv, liberale erhverv, ejendomsejere, kulturen, frivillige og kommunen i et samarbejde, der har fokus på at markedsføre Hillerød som en god og attraktiv handelsby.

Halv million i kontingent Hillerød Cityforening betaler et årligt kontingent på 525.000 kroner, og selv om det svarer til størstedelen af foreningens årlige budget på knap 671.000 kroner, så er pengene giver rigtig godt ud, mener Palle Lange Andersen.

"Vi bruger rigtig mange penge på Byforum hvert år, men vi har også rigtig stor indflydelse på, hvad der sker i Byforum, så det er absolut ikke penge ud ad vinduet. Det, man skal huske på, er, at når vi betaler et beløb, så betaler SlotsArkaderne det samme beløb, og ejendomsejerne og kommunen dobler det op. Sagt med andre ord: Hvis vi siger, at vi synes, det er for dyrt og reducerer kontingentet med 100.000 kroner, så kan vi samlet trække 600.000 kroner fra budgettet. Det giver ingen mening. Det er mange penge, men de er givet rigtig godt ud. Der er ikke nogen af os, der kan løfte opgaven alene. Det ville være helt umuligt. Det er Hillerød simpelthen for stor til, og derfor er vi nødt til at gøre noget sammen," sagde Palle Lange Andersen på generalforsamlingen.

Hillerød Cityforening fik en række nye medlemmer sidste år, men det er stadig langt fra alle butikker, der er med i foreningen, og det ærgrer Palle Lange Andersen

"Vi er 90 medlemmer ud af cirka 150 butikker. Så der er stadig nogle naboer, vi kunne ønske os havde lyst til at deltage i fællesskabet," sagde cityformanden.

EM på storskærm På generalforsamlingen præsenterede Jacob Sundberg, der er bestyrelsesmedlem i Hillerød Cityforening, også programmet for de aktiviteter, der er planlagt i bymidten i løbet af året. Og der er ingen tvivl om, at den liste er blevet noget længere end for bare få år siden.

Udover Late Night-arrangementerne, hvor butikkerne holder længe åbent, sankthans på Posen, Hillerød Slotssø Byfest, horrorwalk, hallo-ween og Studiestart-løbet, er der også en række nye aktiviteter på programmet i år. Den 4. maj bliver 75-års dagen for Danmarks befrielse således markeret med et fakkeltog gennem byen, og den 14. maj er der foredrag ved Murer-Tonnys Stræde i anledning af 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland.

Og under EM i fodbold i juni og juli bliver der sat storskærm op på Posen, hvor man kan se samtlige em-kampe og få lidt at drikke og spise.

