Cirkus Baldoni kommer til byen

"Vi i Cirkus Baldoni følger naturligvis regeringens retningslinjer nøje. Vi har opsat håndspritautomater flere steder på cirkuspladsen. Ved bestilling af pladser bliver en stol ved siden af jer automatisk optaget således, at der holdes god social afstand til alle gæster i teltet. Alle stole og overflader bliver grundigt sprittet af inden hver forestilling. Vi har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på Jer," skriver Cirkus Baldoni i en pressemeddelelse.