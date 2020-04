Der er masser af plads på gågaderne i Hillerød i øjeblikket. Arkivfoto: Martin Warming

Cirka halvdelen af butikkerne i midtbyen er lukket

Gågaderne i Hillerød er stort set tomme for kunder i disse uger, og en stor del af handelslivet er mere eller mindre gået i stå

Hillerød Posten - 01. april 2020 kl. 13:53 Af Martin Warming

Cirka halvdelen af butikkerne i Helsingørsgade, på Torvet og i Slotsgade er i øjeblikket lukket på grund af corona-krisen.

Derudover holder samtlige butikker i SlotsArkaderne - på nær Matas og SlotsArkaderne - lukket.

Det viser en oversigt, som hillerød.nu, der bliver drevet af Hillerød ByForum, har lavet. Klik her og se oversigten på hillerød.nu

Nogle af butikkerne er blevet lukket af myndighederne - blandt andet restauranter, cafeer og frisører - mens andre selv har valgt at lukke deres butik af forskellige årsager.

Flere af de butikker, der holder lukket, kan man dog stadig besøge efter aftale, og enkelte butikker tilbyder også, at man kan få sine varer bragt ud.

Personlig shopping En af de butikker, der har valgt at lukke mere eller mindre, mens corona-pandemien raser, er tøjbutikken Butik Barcelona i Helsingørsgade.

Butikken holder normalt åbnet mellem klokken 10.30 og 17.30 på hverdage - men sådan er det ikke i øjeblikket.

"Jeg skriver på Facebook og Instagram, når jeg er i butikken, så kunderne kan komme forbi, og man kan også bestille tid til personlig shopping, men jeg lukker kun en kunde ind ad gangen," fortæller Helle Andersen, der ejer Butik Barcelona.

"Jeg valgte ret hurtigt at lukke butikken, fordi jeg tror, det er det bedste at gøre. Min butik er ret lille, så man kommer hurtigt til at stå tæt på hinanden, og det er ikke så smart i forhold til smittefaren," siger hun.

Bevar kontakten Helle Andersen er meget aktiv på Facebook og Instagram i øjeblikket, ligesom hun tit sender nyhedsbreve ud til sine kunder. Og det er vigtigt, at man prøver at være så synlig som overhovedet muligt, mener hun.

"Jeg tror, det er vigtigt, at man prøver at bevare kontakten til sine kunder i det omfang, det kan lade sig gøre. Jeg har heldigvis mange faste kunder, og de skal kunne mærke, at vi stadig er her, hvis de har brug for os, selv om butikken ikke holder åbent som normalt. Det er virkelig dejligt at se, hvordan kunderne støtter op om min butik, og mange af de kunder, der plejer at handle i butikken, er heldigvis også rigtig flinke til at bruge min webshop," fortæller Helle Andersen, der ikke lægger skjul på, at corona-krisen også har ramt Butik Barcelona hårdt på økonomien.

"Det er jo en forfærdelig situation for alle butikker i byen. Butik Barcelona skal nok overleve, og vi skal nok også være her på den anden side af corona-krisen, men det er da klart, at salget er faldet en hel del. Det her er jo normalt højsæson for os med alle konfirmationsfesterne og foråret, der er på vej," siger Helle Andersen.

Godt sammenhold Erik Helmer Pedersen, der er direktør i Hillerød ByForum, tager hatten af for de mange kreative løsninger, som butikkerne i Hillerød har fundet på, selv om de står midt i en kæmpe krise.

"Der er da ingen tvivl om, at der meget hurtigt bredte sig en enorm dårlig stemning og nervøsitet blandt butikkerne, da krisen opstod. Kunderne blev jo væk fra den ene dag til den anden, og mange af Hillerøds butikker er blevet rigtig hårdt ramt på økonomien. Jeg hører om indekstal helt nede på 20 eller 30 procent," siger Erik Helmer Pedersen.

Til gengæld glæder han sig over, at detailhandlen er rykket endnu tættere sammen på grund af corona-krisen.

"Vi har heldigvis et rigtig godt sammenhold blandt butikkerne i Hillerød. Man hjælper og inspirerer hinanden på kryds og tværs, og borgerne har været enormt gode til at bakke op om alle de gode og kreative initiativer, som butikkerne har taget. På Hillerød.nu er der en oversigt over, hvilke restauranter, der er begyndt at tilbyde take away-mad, og det, jeg hører fra restauranterne, er, at der er en fantastisk opbakning fra kunderne. Andre butikker er begyndt at levere varerne hjem til kunderne, og i nogle butikker kan man komme efter aftale, Det er fantastisk at se de mange initiativer, der bliver taget," siger han og tilføjer:

"Jeg vil godt sende en tanke til butikkerne i SlotsArkaderne. De er blevet tvunget til at lukke af myndighederne, og det har selvfølgelig skabt en masse nervøsitet blandt butiksejerne".

De butikker, der stadig holder åbent, er blevet enige om, at de som minimum holder åbent mellem klokken 11 og 15 fra mandag til lørdag. Og det er næsten historisk, mener Erik Helmer Pedersen.

"Man har aldrig kunnet blive enige om fælles åbningstider i Hillerød før, men det er man blevet nu, og det er rigtig positivt," siger han.

