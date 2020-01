Charlotte Austad lukker sin butik Rumours i baggården på Torvet. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Charlotte lukker sin butik: "Det har været en fest"

Charlotte Austad kan ikke tjene nok på sin butik Rumours på Torvet til at opretholde en løn - butikken slutter af med 'afskedsfestival'

Hillerød Posten - 21. januar 2020 kl. 05:47 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter omkring halvandet år med pinup-kjoler og retro-skjorter lukker Charlotte Austad fra Ny Hammersholt sin butik Rumours i baggården på Torvet 7 i Hillerød. Og det gør hun ikke med ophørsudsalg - et ord som hun ikke bryder sig om, men i stedet med 'Afskedsfestival' for fuld skrue. "Det har været en fest - en dans på roser inklusiv torne. Jeg har fået den kontakt med kunderne, som jeg gerne ville have, og jeg synes, jeg har gjort en forskel, for kunderne har været glade for at komme hos mig. Jeg elsker at se en kvinde komme herind og være lidt tilbageholdende og sige, 'sådan noget kan jeg da ikke gå i', men så alligevel prøve at få hende til at se sig selv i spejlet og sige 'wow'. Det er det fede - at gøre en forskel," siger hun.

Kontakten til kunderne Charlotte Austad er glad for, at hun har fået prøvet sin drøm om at åbne sin egen butik af - men hun kan se, at økonomien ikke kan løbe rundt: "Der ligger flere overvejelser bag, at jeg lukker, men hovedårsagen er, at jeg ikke kan opretholde en løn. Flere har sagt til mig, at jeg skal give det to år, men jeg tror, at det, der skal til, for at jeg kan omsætte mere, er nogle ting, som jeg ikke er villig til - blandt andet at oprette en webshop. Det har jeg taget tilløb til flere gange, men jeg bliver ved med at stoppe mig selv. For kernen i det her er for mig den fysiske butik og kontakten til kunderne - nærværet, at se dem og guide dem. En webshop med rent salg er ikke det, jeg vil," siger hun.

En 'deler' Charlotte Austad ønsker heller ikke at kigge på andre lokaler i for eksempel gågaderne eller i København. "Jeg gik ind i det her med åbne øjne, og jeg var godt klar over, at det ikke var en millionforretning. Men jeg kan ikke se mig selv komme til at tjene nok til, at jeg kan leve af det. Nu har jeg transformeret min drøm til virkelighed, og så sker der nogle ting med den drøm - den smager pludselig anderledes. Samtidig har jeg også lært noget om mig selv - at jeg ikke er en, der bare vil sælge aggressivt og med masser af markedsføring. Nej, jeg er mere en 'deler'," siger hun.

Hovedet i blød 51-årige Charlotte Austad har en baggrund i skoleverdenen og har tidligere har været folkeskolelærer i Alsønderup. Senest arbejdede hun som afdelingsleder i 10. klassecentret i Ølstykke - et job hun sagde op, da hun åbnede sin butik. Men om det er et skolejob, hun skal tilbage til, har hun endnu ikke afgjort. "Jeg skal have fundet ud af, hvad der skal ske nu - det er jeg faktisk ikke afklaret med. Nu skal jeg have hovedet i ro og i blød," siger hun og nævner, at hun også savner kolleger: "Selvom jeg godt kan lide mit eget selskab, er det også rart at være flere om at løfte en opgave - og være en del af noget større". Rumours holder officielt sidste åbningsdag torsdag 23. januar, men Charlotte Austad har lokalerne i februar måned ud, hvor hun skal af med de sidste varer, der måtte være tilbage.