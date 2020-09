Slotsbio viser bl.a. 'The Personal History of David Copperfield'.

Charles Dickens og Henri Pick i Slotsbio

Café Slotsbio har torsdag 10. september danmarkspremiere på nyfortolkning af Charles Dickens klassiker 'The Personal History of David Copperfield'.

Mysteriet om Henri Pick

Derudover har Slotsbio også premiere på 'Mysteriet om Henri Pick'. Den handler om en ung redaktør, som i et specialbibliotek i Bretagne finder et aldeles fremragende og mageløst manuskript. Teksten er underskrevet af den afdøde lokale pizzabager Henri Pick, der ifølge hans enke aldrig forfattede noget, som var mere sofistikeret end en indkøbsseddel. Den anerkendte litteraturkritiker Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini) aner, at noget ikke stemmer og bestemmer sig for at undersøge sagen nærmere sammen med Henri Picks datter (Camille Cottin). For hvem var Henri Pick egentlig?