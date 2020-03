Her er holdet bag årets centerrevy i fuld gang med at øve. Foto: Martin Warming

Centerrevyen er klar til at få grinene frem

Allerede i efteråret gik tekstforfatterne i gang med at skrive numrene til årets Centerrevy på GrønnegadeCentret, og siden nytår har de mange aktører og øvrige involverede været i fuld gang med forberedelserne, så det færdige resultat kan præsenteres lige før påske.

"Alle er gået til opgaven med krum hals, prøverne går allerede rigtigt godt, og stemningen i øvelokalet er i top. Aktørholdet er sammensat af garvede kræfter, mens såvel instruktør som pianist er nye på holdet. Arne Vagn Pedersen, der tidligere har instrueret amatørrevyer, er kommet med mange fine nye input. Ved klaveret sidder Grete Hermansen, som dygtigt akkompagnerer ved de mange sangtekster," fortæller Lille Hauberg, der er formand for revyen.

Hun har selv en del roller i forestillingen, hvor hun blandt andet medvirker i nummeret 'Hvad skal vi med mænd', der formentlig er en ligestillingsudgave af det gamle nummer 'Hvad skal vi med kvinder' med Preben Kaas og Jørgen Ryg. Hysteriet omkring ligestilling er i øvrigt også et emne, som revyen tager op.

"Vi har et fantastisk sammenhold, og det er rigtig sjovt. Men det er da også lidt hårdt. Der er også en masse praktiske ting som kostumer, scene, kulisser og meget andet, vi skal have styr på," fortæller Lilli Hauberg.

"Der er et vist pres på, skulle jeg hilse og sige. Vi skal jo kunne det. Folk betaler penge for at se revyen, og så skal det selvfølgelig også være ordentligt. Den skal sidde lige i øjet, men det kommer den også til," lover revyformanden.