Cecilie, Emilie, Simon og Smilla er de nye hillerødmestre i madkundskab

Hillerødmesterskabet i Madkundskab er et undervisningsforløb og en nervepirrende madkonkurrence for elever på tværs af Hillerød Kommunes folkeskoler. Forløbet gennemføres i tæt samarbejde mellem skolerne og Hillerød Tekniske Skole. Forløbet har kørt siden november, hvor de deltagende skoler blandt andet har haft besøg af kokkeelever fra teknisk skole.

Formålet er at folkeskoleeleverne får viden om sunde råvarer og lærer at samarbejde kreativt om madlavning.

Eleverne skulle bl.a. lave fletbrød med otte strimler af brød, og det krævede en del matematisk finesse og fingerfærdighed at få fletningerne til at passe.

På trods af strabadserne var eleverne begejstrede for at være med, og de sagde blandt andet:

"Det var som at være i et Masterchef-køkken", og "Det var en vildt god oplevelse og ret sejt at være i et professionelt køkken og næsten være en rigtig kok,", sagde nogle af eleverne ifølge en pressemeddelelse fra teknisk skole.