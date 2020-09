Café Slotsbio sætter gang i koncertprogrammet

Café Slotsbio åbner nu for både koncerter, børneteater og filmklub

Efter et forår med total nedlukning af alle aktiviteter har Café Slotsbio nu været åben med biograffilm hver dag de seneste tre måneder. Og nu åbner kulturhuset for flere af sine aktiviteter - selvfølgelig med rigeligt håndsprit og behørig afstand.

Filmaftenerne er blevet afviklet med et maksimalt antal publikum på 50 personer, svarende til cirka halvdelen af den normale kapacitet. Og nu åbner de frivillige, der står for driften, for koncerter, børneteater og børnebio.