Se billedserie Mette Schou Hansen har lavet et picnic-tilbud efter at have haft corona-lukket den sidste måneds tid. Hun været forpagter af Café Havehuset i to og et halvt år.

Café Havehuset genåbner med picnic i slotshaven

Forpagter Mette Schou Hansen glæder sig over at være tilbage i Café Havehuset

Hillerød Posten - 01. maj 2020

Da forpagter Mette Schou Hansen måtte lukke Café Havehusets døre i midten af marts på grund corona-virussen, tænkte hun først, at det ikke ville fungere at lave take away.

"Jeg synes tit, at mad skal spises, lige når det er lavet, og jeg har heller ikke prøvet at lave take away før. Men jeg kiggede på vejrudsigten og tænkte 'gud, det er da nu'. For når det er picnic, kan folk gå om på den anden side af hækken, og så går der ikke mere end et minut, før de kan spise deres frisksmurte sandwich," siger hun til Hillerød Posten.

Da Café Havehuset ligger i Frederiksborg Slotshave, fik hun idéen til en picnic-pose med sandwich og/eller kage og drikkevarer, som man kan købe og hente tirsdag-søndag i caféen, hvor man også kan låne et tæppe.

Bedre humør Personalet er hjemsendt, så Mette Schou Hansen har haft travlt med at bage brownies, stege roastbeef, brygge kaffe og meget andet. Hendes humør er blevet langt bedre, efter hun er vendt tilbage til Café Havehuset.

"Det har været rigtig rart i de her dage. Jeg var ulykkelig over, at min hverdag var tvangslukket ned. Jeg kunne ikke holde uvisheden ud længere, og jeg savnede mit virke og mine gæster".

Mange aflysninger Som for mange andre er det en usikker tid for Mette Schou Hansen. Lige inden corona-krisen ramte, havde hun åbnet Slotshavehuset i et gammelt rendelæggerhus tæt på caféen, hvor man kan booke ophold.

"Jeg har fået mange aflysninger. Folk har ærgret sig over ikke at kunne gå på slottet, og det kan jeg godt forstå, nu man bor i Slotshaven".

Frederiksborg Slot holder lukket i øjeblikket på grund af corona-virussen.

"Der er også en del aflysninger frem i tiden, da folk bookede et ophold, fordi de skulle til konfirmationer og alt muligt, som ikke er blevet til noget. Men det har løftet mit humør at se, hvor mange der virkelig sætter pris på, at der er åbent i caféen igen".

Og Mette Schou Hansen er fortrøstningsfuld.

"Det er klart, at det er hårdt, og 2020 bliver ikke noget godt år økonomisk. Men nu håber jeg på, at vi snart kan åbne helt, så vi trods alt kan tjene noget hjem, og jeg kan se gæsterne og medarbejderne".