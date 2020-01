CNN kårer Frederiksborg Slot som et af Danmarks flotteste slotte

CNN kalder blandt andet slottet i Hillerød for et "postkort-smukt slot"

Det er CNN's rejseredaktion, der har været en tur forbi Danmark for at kigge på den imponerende samling af slotte, og redaktionen har altså også været på besøg på det gamle renæssanceslot i Hillerød, som mediet beskriver som et "postkort-smukt slot med sine pragtfulde haver fra baroktiden".

Men nu har det store amerikanske nyhedsmedie CNN også kåret Frederiksborg Slot i Hillerød til at være et af de flotteste slotte i Danmark.

Glade og stolte

På Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot glæder direktør Mette Skougaard sig selvfølgelig over den positive omtale.

”Vi er rigtig glade og stolte af den anerkendelse, det er at blive anbefalet af et stort og indflydelsesrigt medie som CNN. Omtale som denne, slottets historie i sig selv samt eksempelvis vores udstillinger på udenlandske museer er noget af det, der med til gøre Frederiksborg Slot kendt over hele verden og sikre den udenlandske bevågenhed. Som attraktion tiltrækker vi hundredtusindvis af udenlandske gæster til museet, og de har stor betydning for opretholdelse af museets mange aktiviteter," skriver hun i en mail til Hillerød Posten.

Det er ikke første gang, at slottet i Hillerød får rosende ord med på vejen af et stort internationalt medie, men det er svært at måle, hvad det helt præcist betyder for besøgstallet og den internationale interesse for Frederiksborg Slot, siger Mette Skougaard.

"Vi kan ikke se, hvor mange der kommer specifikt på grund af en omtale i CNN – den breder sig jo ofte til hele verden. Men den er vigtig, selvfølgelig er den det," siger museumsdirektøren.

Der er ni slotte på CNN's liste over Danmarks flotteste slotte - også Kronborg og Fredensborg Slot er med på listen.