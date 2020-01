C4-formand: ”Royal Stage er Hillerøds nye fyrtårn”

Hos C4 Foreningen, der er paraplyorganisationen, som samler Hillerøds erhvervs-, handels- og kulturliv samt uddannelseslivet under ét, glæder man sig til at opleve den øgede interesse for byen og kommunen, som Royal Stage vil føre med sig.

For det vil den, mener Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4.

”Royal Stage er Hillerøds nye fyrtårn. I dag er Hillerød primært kendt for Frederiksborg Slot, SlotsArkaderne og gode og spændende handelsstrøg. Royal Stage vil skabe fornyet interesse om Hillerød og øge byens brandværdi,” siger han og forklarer, at med et større og mere kendt brand vil interessen for at tage til Hillerød øges markant – både for at handle, bosætte sig og starte virksomhed.

”Der er ingen tvivl om, at både virksomheder og borgere bliver stolte af at have en Top 5- Arena her i Hillerød”.