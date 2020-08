Byrådsmedlem søger sygeorlov

Han har fået lymfekræft, oplyser han over for Hillerød Posten.

"Jeg skal på Herlev sygehus på fredag og have at vide hvilken slags kemoterapi, jeg skal have, og hvor længe behandlingen skal strække sig. Jeg håber, jeg er tilbage om halvanden måneds tid, alt efter hvad de siger på fredag," siger han.