Byrådsmedlem samler ophobet affald fra naturen ind

Har du samlet affald sammen i naturen, som du ikke kan komme af med, så kan du aflevere det til byrådsmedlem Thomas Elong på fredag

Hillerød Posten - 25. marts 2020 Af Martin Warming

Rigtig mange familier bruger noget af den ekstra fritid, de har fået på grund af corona-nedlukningen, til at samle affald, der ligger og flyder i naturen og på gader og stræder, sammen.

Og det bliver i mange tilfælde til rigtig meget affald. Problemet er bare, at man ikke kan komme af med det affald, man samler sammen.

Genbrugsstationen i Hillerød er nemlig lukket for private kunder, og det betyder, at meget af det affald, der bliver samlet sammen rundt omkring, ligger og hober sig op.

Men nu er der hjælp på vej til dem, der er ved at opbygge sig et lager af affald.

Byrådsmedlem Thomas Elong (V), der har firmaet Dansk Hvidevare Rådgivning, har nemlig besluttet sig for at gøre noget ved problemet. På fredag starter han således sin varebil op og parkerer den fire forskellige steder i Hillerød, hvor dem, der har samlet affald sammen i naturen, kan komme og aflevere det.

"I disse dage yder mange hillerødanere en stor indsats for miljøet og indsamler affald i naturen, men genbrugsstationen er jo lukket, og derfor vil vi gerne hjælpe folk med at komme af med noget af det indsamlede affald og dermed holde hyggelige Hillerød ren," lyder det fra Thomas Elong.

Affaldet, som man afleverer til Thomas Elong, skal være pakket i klare plastsække, fortæller han.

"Og så opfordrer jeg selvfølgelig til, at man overholder alle corona-anbefalinger. Herunder at holde afstand, bruge handsker og håndsprit. Derfor vil der også kun være mulighed for, at man selv stiller affaldet ind i bilen i lukkede poser, og bag bilen laver vi afstandsmarkeringer, som skal overholdes," siger Thomas Elong, der også har sørget for en lille lækkerbisken til dem, der kommer og afleverer affald.

"Jeg synes, det er fantastisk, at der er så mange, der har taget initiativ til at samle affald sammen, og det skal de selvfølgelig belønnes for. Derfor har jeg lavet en aftale med den lokale Hjem Is-afdeling, der deler en gratis is ud til alle, der kommer forbi med affald," fortæller han.

Det affald, der bliver afleveret til Thomas Elong på fredag, deponeres i 14 dage, så der ikke er risiko for, at der længere sidder corona-smitte på affaldssækkene. Derefter sørger Thomas Elong for, at affaldet bliver afhentet og bortskaffet på en miljørigtig måde.

Hvis du har samlet affald sammen i naturen, som du vil af med, kan du aflevere det til Thomas Elong følgende steder på fredag den 27. marts:

- Græsarealet foran Ålholmparken 1, klokken 14

- Selskov Stadions parkeringsplads, klokken 15

- Parkeringspladsen foran Place2live på Københavnsvej, klokken 16

- Parkeringspladsen ved Nødebo Kirke, klokken 17

Tidsplanen kan dog skride, hvis varebilen bliver fyldt op med affald og skal tømmes undervejs. Du kan følge med i eventuelle ændringer i tidsplanen på Thomas Elongs opslag om affaldsindsamlingen på Facebook-siden 'Hillerød skal være en hyggelig by'.

