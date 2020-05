Se billedserie Kommunen overvejer at sælge sine boliger på Horsevænget. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem raser over lukkethed i byrådet: - Det svækker demokratiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem raser over lukkethed i byrådet: - Det svækker demokratiet

Tue Tortzen mener, at politikerne er ved at luske en sag om et muligt salg af billige kommunale boliger igennem i byrådet

Hillerød Posten - 07. maj 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens byrådsmedlem i Hillerød Tue Tortzen er rasende over, at en sag om et muligt salg af Hillerød Kommunes billige boliger på Horsevænget, blev behandlet for lukkede døre på byrådsmødet i sidste uge. Han mener, at det skader demokratiet, når politikerne behandler den slags sager i hemmelighed.

Byrådet havde i alt tre lukkede sager på mødet onsdag aften. Den ene handlede om salg af en grund på Lokesvej, den anden om salgsarbejdet på byggefelt 6 på Campus og så altså sagen om det mulige salg af kommunens boliger på Horsevænget. Men ud for sagen stod der blot: 'Muligt salg af kommunal ejendom' - og altså intet om hvilken ejendom, det drejer sig om.

"Hvorfor står der ikke i dagsordenen, hvad den sidste sag drejer sig om? Fordi det ikke må komme ud, at byrådets flertal har planer om at sælge vores kommunale boliger i Horsevænget. Hvor er åbenheden og borgerinddragelsen?," lyder det fra Tue Tortzen.

Han mener, at sagen er for vigtig til at blive behandlet for lukkede døre.

"Det kunne da nok trænge til en offentlig debat, om det er fornuftigt at sælge de boliger, vi har bygget, for at folk med små indtægter også kan have tag over hovedet. Borgerne har vel også krav på at se et regnestykke på, hvor meget mere kommunen skal betale i boligsikring, hvis en privat køber ejendommene og sætter huslejen op, som man ser det mange steder," siger han til Hillerød Posten.

Tue Tortzen må som byrådsmedlem ikke referere fra lukkede punkter på dagsordenen - og i værste fald kan han straffes med bøde eller op til seks måneders fængsel. Men det tager han med ophøjet ro.

"Det er forkert, at byrådets flertal kan luske en så vigtig sag igennem, Jeg vil i i hvert fald ikke tie, uanset at jeg bliver truet med politianmeldelse. Det her klæder ikke demokratiet," siger Tue Tortzen.

Fortrolige oplysninger På borgmesterkontoret forklarer Kirsten Jensen (S), at byrådet plejer at behandle sager om salg af kommunal ejendom på lukkede dagsordner.

"Som det fremgår af titlen, handler sagen om salg af en af kommunens ejendomme. Byrådet behandler som udgangspunkt sager om fast ejendom på lukket dagsorden, da de ofte indeholder oplysninger, som det er nødvendigt at hemmeligholde af hensyn til et kommende udbud eller salg. I sådanne sager agerer vi på et privatretligt område, hvor vi på samme måde som en privat aktør kan have behov for at holde kortene tæt på kroppen for at varetage kommunens økonomiske og forretningsmæssige interesse. Vi skal også sikre, at alle potentielle bydere bliver stillet lige ved et eventuelt udbud," forklarer hun til Hillerød Posten.

Men hvorfor står der intet i dagsordenen om, hvad det er for en kommunal bygning, det drejer sig om?

"Sagen har samme titel som den forrige sag, vi havde på om Horsevænget, hvor vi blev spurgt, om det var en sag, vi ville gå videre med, og der blev skitseret nogle modeller for udbud, som forvaltningen ville kunne vende tilbage til byrådet med. Først derefter - altså på sidste byrådsmøde - skulle der træffes en egentlig beslutning. Dermed var det i vore øjne ikke muligt at informere beboerne på en ordentlig måde forud for behandlingen af den første foreløbige. Efter offentliggørelsen ved Tue gjorde Ejendomme dog alt, hvad de kunne, for at informere og være i kontakt med beboere, der måtte ønske det," siger Kirsten Jensen.

Ikke politianmeldt

Kirsten Jensen mener ikke, at det skader den offentlige debat, at sagen blev behandlet på et lukket punkt på det sidste byrådsmøde.

"Tue Tortzen har jo tidligere offentliggjort, at overvejelsen er der, og den offentlige debat har også været der i forbindelse med den første sag med indlæg fra beboere, som er enten for eller imod et kommunalt salg," siger borgmesteren, der samtidig opfordrer Tue Tortzen til at overholde sin tavshedspligt.

"Byrådsmedlemmer skal overholde deres tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må videregive fortrolige oplysninger fra for eksempel lukkede sager, jf. straffelovens § 152, stk. 1. Der er kun én sanktionsmulighed, og det er politianmeldelse. Tue er ikke politianmeldt, men jeg håber, han vil tage sit ansvar på sig," siger hun.

Hillerød Posten har forsøgt at få aktindsigt i det lukkede punkt om et muligt salg af kommunens boliger på Horsevænget, men har fået afslag fra Hillerød Kommune, så vi kan desværre ikke komme med yderligere detaljer om sagen.

relaterede artikler

Hillerød Kommune sætter anlægsopgaver for 110 millioner kroner i gang 29. april 2020 kl. 13:34

Hillerøds politikere vil støtte det trængte kulturliv 29. april 2020 kl. 05:35