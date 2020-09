Flere partier stemte imod at gå videre med fredningsforslag ved Esrum Sø, efter stiprojekt har mødt modstand. Arkivfoto

Byråd dybt splittet om fredning ved sø

Sag om fredningen af Esrum Søs omgivelser og en sti omkring søen delte Hillerød Byråd i to

Hillerød Posten - 18. september 2020 kl. 05:53 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var blot én stemme i byrådet, som forleden afgjorde en sag om fredningen af Esrums Søs omgivelser.

Næsten halvdelen af byrådsmedlemmerne, nemlig de 13 politikerne fra partierne Konservative, Nye Borgerlige, Venstre og løsgænger Peter Lennø (tidligere Dansk Folkeparti), stemte imod at tilslutte sig Danmarks Naturforenings forslag til ændringer i fredningsforslaget videre.

De fremsatte i stedet deres eget forslag om at skrinlægge fredningssagen, indtil et nyt forslag er udarbejdet, hvor der ikke indgår en sti rundt om søen.

Byrådsmedlemmerne i Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten havde til gengæld med deres 14 byrådsmedlemmer flertal til, at fredningssagen fortsætter.

Flere gode grunde Louise Colding Sørensen (S), som er formand for kommunens Natur, Klima og Miljøudvalg, mente, at der er mange gode grunde til, at Hillerød Kommune skal være med til at rejse en fredning af søens omgivelser.

"Der findes en lang række værdifulde naturområdet omkring søen, og dem kan vi være med til at understøtte og skabe bedre vilkår for naturen. Der er begrænset adgang til søen. Derfor stiller vi forslag om at skabe et nyt sammenhængende stisystem omkring søen," sagde hun på byrådsmødet sidst i august.

Ingen fred til fugle Men Venstre trak deres støtte til projektet tilbage, efter stiprojektet har mødt modstand i nogle af høringssvarene:

"Venstre har tidligere været med på forslaget, men nu går vi fra det igen. Da vi behandlede det tidligere, gik vi meget op i, hvad borgerne - lodsejerne - sagde til projektet, og det kom frem, at ingen var imod projektet. Så vi har stemt for det grundet forkerte oplysninger - derfor trækker vi os igen," sagde Lars Ole Skovgaard.

Venstre trækker sig også på grund af økonomien i projektet, sagde han, og så havde ornitologforeningens høringssvar også gjort indtryk:

"De ønsker ikke et stiforløb, men anser det for at være i modstrid med ønsket om fred og ro til fuglelivet. Færdslen tæt på Esrum Sø forventes at stige markant og derfor forstyrre fuglelivet," sagde han og fik opbakning fra Mette Thisen fra Nye Borgerlige:

"Det er privat grund, som den her sti skal gå ind over. Vi kan ikke bakke op om et projekt, hvor nogen oplever, at man tromler ind over deres private grund. Det vigtigt med sådan et projekt, at det er præget af gennemsnigtighed og frivillighed. Det er fuldstændig utilstedeligt, hvis vi sidder det overhørigt," sagde hun.

Som Slotssøstien Rikke Macholm fra SF sammenlignede til gengæld modstanden mod projektet med den modstand, der i sin tid var imod stien rundt om Frederiksborg Slotssø.

"Da kommunen ønskede at anlægge slotssøstien, rejste der sig et ramskrig af protester fra grundejere, der havde grund ned til søen. De syntes, at det sidste stykke af deres grund var den allervigtigste. Men heldigvis fik vi det gennemført alligevel. Her kan se, hvor mange mennesker der gerne vil gå rundt om en sø," sagde hun og forstod ikke kritikken af projektet:

"Esrum Sø er en af vores helt specielle søer. Den er meget større end Slotssøen og meget ren, for vi har passet på den i mange år. Nu ønsker vi at lave en sammenhængende fredning i området, så vi kan beskytte de meget sårbare naturområder. Det er der vel ikke nogen ved deres fulde fem, som kan være imod? Det er den ene del, den anden del handler om, at nogle lodsejere synes, det er møgirriterende at få en sti på deres grund. Det kommer ikke bag på mig - det synes lodsejere altid. Men skal det her kun komme til glæde for dem, som bor ned til søen? Ellers skal alle andre, som færdes i området, også have glæde af det?," spurgte hun.

I høring I deres høringssvar har lodsejere også skrevet, at de ikke synes, de er blevet hørt. Det gav Venstre dem ret i, mens klimaformand Louise Colding mente, de var blevet hørt.

Hun understregede samtidig, at sagen netop er i en høringsproces nu, hvor lodsejerne kan byde ind.

"Jeg vil også gerne understrege, at der ikke et kommet et høringssvar ind fra nogen, som er imod forslaget. Det handler udelukkende om bekymring for processen," sagde hun.

Der var heller ikke kommet noget kritik på de to borgermøder, der var blevet holdt om sagen, sagde hun.

Besluttet i 2017 Det var i juni 2017, at byrådet besluttede, at Hillerød Kommune skulle være medrejser af fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser.

Året efter, i juni 2018, godkendte byrådet naturfredningsforeningens forslag til en ny fredning.

Høringssvarene fra lodsejere, myndigheder og foreninger sendes nu videre til Fredningsnævnet for Nordsjælland, og Hillerød Kommune tilsluttede sig naturfredningsforeningens forslag til ændringer. Fredningsnævnet skal herefter behandle sagen og træffe beslutning om fredningens indhold og omfang på baggrund af høringssvar fra lodsejere, myndigheder og foreninger.

I alt har kommunen fra Fredningsnævnet modtaget 14 høringssvar - blandt andet fire høringssvar fra lodsejere langs Stenholtsvej og høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Friluftsrådet, Stad og Egn og de tre øvrige kommuner.

Den nøjagtige linjeføring af stien på østsiden af Stenholtsvej skal fastlægges af kommunen senest tre år efter fredningens gennemførelse.

I den forbindelse skal lodsejerne have mulighed for at udtale sig om placeringen.

Hvis fredningen vedtages, forventer forvaltningen, at det vil medføre udgifter for omkring tre millioner kroner for kommunen.

