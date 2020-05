Hillerød Event fik politikernes opbakning til deres planer om en skøjtebane på Torvet til december. Arkivfoto Foto: franz12 - stock.adobe.com

Byråd: Mange har ønsket sig en skøjtebane på Torvet - og nu er muligheden der

Enigt byråd bakkede op om planerne om at lægge en skøjtebane på Torvet i Hillerød til vinter

Hillerød Posten - 29. maj 2020

Når juletræet tændes på Torvet næste år, er det planen, at vi også kan spænde skøjter på og snuppe en tur på en skøjtebane.

I hvert fald bakkede et enigt byråd onsdag op om, at foreningen Hillerød Event kan gå videre med deres planer om at lægge en skøjtebane på Torvet fra 15. november i år til 28. februar 2021.

"Vi synes, det er en rigtig god og spændende idé," sagde Dan Riise (Venstre), som er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Også Rikke Macholm (SF), som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget tog ordet:

"Vi er rigtig mange, som har ønsket at få en skøjtebane på Torvet, og nu kommer muligheden for det," sagde hun.

Støtte foreningerne Hillerød Event opstod, da Hillerød Kræmmermarked blev nedlagt, og Rikke Macholm håber derfor, at borgerne vil bakke op om skøjtebanen og dermed støtte foreningerne:

"Udover at det er vældig hyggeligt med en skøjtebane, så er et af formålene også at generere et overskud til foreningerne, som kan leje skøjter ud eller sælge varm kakao. Så jeg håber, det bliver vældig populært blandt både borgere og besøgende fra andre kommuner," sagde hun på mødet onsdag.

Planen er, at skøjtebanen bliver 15 x 25 meter stor, og den skal laves af kunstis. Planen er, at den skal ligge på nedre del af Torvet, men Hillerød Event arbejder også videre på en ide om at placere skøjtebanen ude på Slotssøen. Foreningen er i gang med at finde finansiering til skøjtebanen. Det skal ske via fonde og støtte fra erhvervslivet.

