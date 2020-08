Det er vigtigt, at arbejdet kommer til at genere butikker og kunder i midtbyen så lidt som overhovedet muligt, understreger Peter Underlin fra Hillerød Forsyning. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Bymidten skal graves op: - Vi vil forsøge at gøre det så skånsomt som muligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bymidten skal graves op: - Vi vil forsøge at gøre det så skånsomt som muligt

Hillerød Forsyning skal bruge otte år på at separatkloakere midtbyen

Hillerød Posten - 26. august 2020 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store dele af bymidten i Hillerød skal graves op i forbindelse med det store separatkloakeringsprojekt, som Hillerød Forsyning snart går i gang med.

Læs også: Industrivænget lukket af vejarbejde

I dag blandes regnvand og spildevand i byens kloaker, inden det bliver sendt videre til byens renseanlæg. Men fremover skal regnvand og spildevand separeres, så det kun er spildevandet, der bliver sendt videre til rensning. Regnvandet skal derimod bruges til at gøre byen grønnere, fortæller Peter Underlin, der er ansvarlig for vandområdet i Hillerød Forsyning.

"Hillerød Kommune har udarbejdet en spildevandsplan, hvor blandt andet midtbyen og industrikvarteret er udpeget som indsatsområder for separatkloakering, der blandt andet skal være med til, at vi i fremtiden undgår overløb ved større regnskyl og skybrud, hvor fortyndet spildevand, der er en blanding af regnvand og spildevand, løber ud i eksempelvis vandløb og forurener," fortæller Peter Underlin.

I midtbyen skal regnvandet løbe i et overfladesystem, inden det kommer igennem et renseanlæg og ledes ud i Slotssøen, fortæller Peter Underlin.

"Meningen er, at regnvandet via et overfladesystem skal ledes ned til Slotssøen, hvor det bliver renset, inden det bliver sendt ud i søen. Overfladeløsningerne ser vi allerede i dag i Slotsgade, hvor man kan se de her fordybninger med chaussesten ude i siderne af vejen. Det system skal udbygges, men der bliver ikke tale om, at der pludselig skal løbe store kanaler med regnvand gennem byen, men fordybningerne bliver måske bredere, end de er i dag, og der kommer flere af dem," siger han.

Løbe på overfladen Enkelte steder i midtbyen skal der også graves rør ned til at håndtere regnvandet - blandt andet i de områder, der ligger lavt. Men som udgangspunkt er det altså meningen, at størstedelen af regnvandet skal løbe via et overfladesystem.

"Lige nu arbejder vi med at der skal etableres et sted mellem fem og seks regnvandsudløb ved Slotssøen med hver deres rensesystem, der skal rense regnvandet, inden det ledes ud i søen. I søen er det meningen, at der skal ligge et stort opsamlingsbassin under vandet, som skal opsamle de stoffer, vi renser ud af regnvandet - for eksempel fosfor. Til at rense regnvandet skal der bygges et eller flere rensesystemer, men disse systemer forventer vi kommer til at være placeret, så de ikke er til gene," siger Peter Underlin.

Der er flere fordele ved at lede regnvandet ud i Slotssøen: For det første vil regnvandet være med til at rense vandet i søen, fordi der kommer en større gennemstrømning af vand, og for det andet, så slipper man for at skulle etablere et kæmpe regnvandsbassin, der fylder op til fire fodboldbaner, midt i byen.

Genere mindst muligt Den helt store udfordring bliver, ifølge Peter Underlin, at gennemføre det enorme anlægsarbejde, så det kommer til at genere mindst muligt.

"Det er meget vigtigt for os, at anlægsarbejdet kommer til at genere mindst muligt, og vi vil forsøge at gøre det så skånsomt som muligt. Det er vigtigt, at vi stadig har en bymidte, der har et velfungerende forretningsliv, og at de handlende og kunderne kan komme til og fra butikkerne uden at blive mødt af alt for mange forhindringer undervejs, og vi har allerede haft en god dialog med både ejendomsejere, butikker og nogle af beboerne, og når vi kommer tættere på, vil vi tage en snak med alle, der bliver berørt af anlægsarbejdet," siger Peter Underlin, der samtidig understreger, at det ikke bliver hele bymidten, der bliver gravet op på én gang.

"Vi tager det i etaper og deler bymidten op i delområder," siger han.

Informationsmøde Hillerød Forsyning og Hillerød ByForum havde forleden inviteret butikker og ejendomsejere til informationsaften om den kommende separatkloakering. Informationsmødet blev afholdt i Festsalen på Sdr. Jernbanevej, hvor 25 medlemmer af Hillerød ByForum var mødt op for at høre om gravearbejdet for bymidten.

"Separatkloakering er et stort projekt, der involverer alle parter, så det er af stor betydning for Hillerød ByForum, at vi får etableret et solidt samarbejde med Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune. Med en fælles indsats kan vi sikre, at vi får det bedst mulige resultat med færrest mulige gener for beboerne, de handelsdrivende og kunderne," siger Erik Helmer Pedersen, der er direktør for C4 og Hillerød ByForum.

Ejendomsejere og butiksdrivende fra Helsingørsgade og Slotsgade fik fremlagt planen for, hvordan de kan bidrage med frivillig afkobling af tag- og overfladevand, og de så også eksempler på, hvordan det kan gøres. Blandt de fremmødte var indehaver af ChokoladeMageriet i Helsingørsgade, Dorte Pondal Vexø.

"Det var et rigtig godt møde. Alting, der skal ændres, er jo træls, men det giver god mening, når man får projektet forklaret. Der er ingen tvivl om fornuften i, at det er vigtigt for byens miljø at gennemføre separatkloakering. Det var rart at høre Peter Underlin sige, at han gerne vil i dialog med de forretningsdrivende for at høre, hvad separatkloakeringen betyder for os butikker. Jeg fik fornemmelsen af en velvilje fra hans side og af at blive hørt," fortæller Dorte Pondal Vexø.

Starter til næste år Også ejendomsejer Per Kampfeldt var med på mødet, og han mener, at der er kommet gang i en god dialog.

"Her har vi et eksempel på, at man fra Forsyningen gerne vil samarbejde med borgerne og dem, det vedrører, for at undgå konflikter. Vi fik en glimrende og perspektiveret gennemgang af vandhåndteringsproblemer, og hvordan vi sikrer kommunen klimamæssigt. Vi må forvente større nedbørsmængder, end vi er vant til, og vi skal komme eventuelle oversvømmelser i forkøbet," siger Per Kampfeldt, der også er glad for planerne om, at regnvandet skal sendes videre ud i Slotssøen.

"Det er genialt at få en bedre gennemstrømning af Slotssøen, så vandet måske på et tidspunkt kan blive rent nok til at bade i. Vi har også mulighed for at bruge Slotssøen som sparebassin. Den store udfordring med projektet er alt det rod, der bliver i bymidten, som vil genere kunder, beboere og handel, men de havde en god forståelse i Forsyningen for, at opgravningen skal ske i etaper. Det værste er, hvis kunderne holder sig fra byen, for det vil skade handlen og alle de mange mennesker, der arbejder der," siger Per Kamfeldt.

Peter Underlin forventer, at spaden bliver stukket i jorden på Posen, der er det første sted, hvor Hillerød Forsyning skal grave, i foråret til næste år, og hvis alt går efter planen, så vil arbejdet være færdigt i 2029.

Det koster i omegnen af 250 millioner at separatkloakere midtbyen, og den regning skal finansieres over spildevands- taksterne.

relaterede artikler

Separatkloakering i Skævinge bliver frivillig 24. august 2018 kl. 12:10

Almindelige parcelhuse kommer ikke til at separatkloakere 06. oktober 2016 kl. 11:30