Se billedserie De bløde trafikkanter skal cykle og gå på Frederiksbroen, når de skal over Herredsvejen fra den nye bydel Frederiksbro. Illustration: Holscher Nordberg

Send til din ven. X Artiklen: Bygherre: Ny bro over Herredsvejen bliver et vartegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bygherre: Ny bro over Herredsvejen bliver et vartegn

Kommende bro over Herredsvejen får navnet Frederiksbroen og en særlig belysning

Hillerød Posten - 10. juni 2020 kl. 07:13 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilisterne på Herredsvejen skal til næste år suse under en ny bro, når de passerer den nye bydel Frederiksbro. For samtidig med at de 1300 lejeboliger skyder op, skal en ny gang- og cykelbro forbinde Frederiksbros nordlige ende med kvarteret ved Munkeengen på den anden side af Herredsvejen.

Broen kommer til at hedde Frederiksbroen, afslørede bygherren Mikael Goldschmidt mandag.

"Broen bliver lidt af en attraktion. Den bliver en form for vartegn for Frederiksbro. Den skal være både smukt og praktisk udformet, da den kommer til at fungere som en slags byport for Frederiksbro. Vi er meget glade for den udformning, som broen har fået," sagde han.

Nemmere for skolebørn Frederiksbroen skal også gøre det nemmere for de kommende skolebørn at cykle i skole fra Frederiksbro, forklarer Mikael Goldschmidt:

"Herredsvejen har megen trafik, og der er behov for, at cyklister og gående kan krydse vejen, når de kommer til eller fra Frederiksbros nordlige ende. Det skal føles trygt at passere over vejen, og det skal være en god oplevelse for de daglige brugere".

Smukt oplyst Også lyset på broen bliver særligt, siger bygherren:

"Vi har leget med æstetikken - men også med belysningen af broen, så den bliver smukt oplyst. Det er en af mine passioner at lege med lyset. Det skal være smukt at gå en tur i Frederiksbro, så hele svanesøen vil også være oplyst langs kanten".

Der, hvor Frederiksbroen møder Frederiksbro, bliver der etableret en driftsbygning med tagterrasse, som områdets nye beboere kan benytte. Her bliver en vandtrappe, der set fra luften udgør næbbet på søens svanefacon. Gangbesværede sikres adgang til Frederiksbroen med et elevatortårn.

Broens design blev godkendt af politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 3. juni.

Frederiksbroen er tegnet af arkitektfirmaet Holscher Nordberg, og den kan forventeligt åbnes for trafik i september 2021.