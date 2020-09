Byfornyelse: Hvornår er nok nok?

debat Jeg læser med glæde hver uge Hillerød Posten, hvor flere og flere borgere undrer sig over kommunens valg af de grimme bygninger, som bliver opført gang på gang.

Fortsætter denne ødelæggende arkitektur, kan vi snart se frem til en by, hvor kommunen har haft held med at ødelægge vores ellers så smukke by, VI SIGER TAK.