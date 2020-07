Butikstyv stjal joggingbukser

Personalet i Bilka i SlotsArkaderne anmeldte søndag klokken 11.46, at en butikstyv havde forsøgt at stjæle et par joggingbukser til en værdi af 229 kroner, oplyser Nordsjællands Politi.

Da butikstyven var udenlandsk statsborger, blev en patrulje sendt til stedet, hvor en 35-årig mand fra Litauen blev sigtet for butikstyveriet.