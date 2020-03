Se billedserie Gaderne er tomme - og butikkerne må tænke i helt nye baner, hvis de skal overleve coronakrisen, mener byforums formand. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Butikkerne skal tænke kreativt for at overleve corona-krisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikkerne skal tænke kreativt for at overleve corona-krisen

Hillerøds butiksliv kan kun overleve, hvis der tænkes nye løsninger, så den lokale handel kan fortsætte under coronanedlukningen, mener Hillerød Byforums direktør

Hillerød Posten - 25. marts 2020 kl. 06:23 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver længere og længere mellem de handlende i Hillerøds butikker i disse coronadage, og det går hårdt ud over butikslivet.

"Lige nu betyder det en kraftig omsætningsnedgang for butikkerne. Jeg talte med flere butiksindehavere i går (tirsdag, 17. marts, red.), og for mange var omsætningen faldet med 70 procent. Det er jo fuldstændig vanvittigt, men selvfølgelig har det konsekvenser, når folk holder sig hjemme," siger Erik Helmer Pedersen, som er direktør i Hillerød Byforum, til Hillerød Posten.

Men det, det handler om nu, er at stå sammen i krisen, siger han.

"I Hillerød Byforum gør vi alt, hvad vi kan, for at ejendomsindehaverne og butikkerne kan tale sammen om en fælles krig mod smitten. Vi taler om, hvordan vi kan stå sammen, når vi ikke får så mange besøg i butikkerne mere. Og her bliver vores site hillerød.nu taget ekstra med ind i kampen".

Opdatere fælles site Byforum har derfor kastet en masse kræfter ind i at få opdateret hillerød.nu for at få folk til stadig at handle lokalt - bare hjemmefra hvor det er muligt. Så under overskriften 'Shop lokalt - fordi det er hyggeligere' giver hillerød.nu en oversigt over, hvad butikkerne har af nye tilbud på hylderne i denne coronatid, for eksempel onlineshopping, udbringning af varer eller bestillingssedler på varer, som man kan hente på bestemte tidspunkter i ellers lukkede butikker.

"Vi prøver at lave et hillerød.nu, som er mere aktivt omkring, hvad butikkerne tilbyder. De enkelte butikker kan lægge ind på sitet, hvad de byder ind med, og så opfordrer vi alle til at bruge hillerød.nu aktivt og stadig shoppe i de lokale butikker," siger Erik Helmer Pedersen og nævner for eksempel ChokoladeMageriet som et godt eksempel.

"Dorte (Pondal Vexø, indehaver, red.) fik lynhurtigt udarbejdet en simpel bestillingsliste på påskeæg, og så kan folk købe chokoladen den vej, nu hvor butikken ellers holder lukket. Jeg synes, der et enestående eksempel på, at man kan tænke kreativt for små midler - og det handler om at tænke kreativt nu og også arbejde med flere ideer til, hvordan vi kan lave særaftaler med kunderne, så de stadig bruger de lokale butikker," siger han.

På hilleroed.nu kan man læse om alle de cirka 160 butikker, der er medlem af Hillerød Byforum - heraf omkring 60 i SlotsArkaderne, hvor alt andet end Bilka jo er foreløbig lukket. Man kan se, hvem der stadig holder åbent i gågaderne, og hvad deres åbningstider er. Byforum holder listen opdateret hen ad vejen.

Hjælpepakker Erik Helmer Pedersen glæder sig over, at Folketinget lynhurtigt har vedtaget en række hjælpepakker til virksomhederne.

"Jeg er glad for, at regeringen og alle de andre partier tager det her dybt alvorligt. Vi skal være glade for, at vi bor i et land, som er så velorganiseret og velstyret, at vi igennem en årrække har skabt så stort et rådighedsbeløb, at det kan være med til at føre os igennem en krise. Jeg tror på, at vi i Danmark kan klare os godt igennem det, fordi vi har mulighed for at etablere det her støttemuligheder, så erhvervslivet ikke falder fuldstændig fra hinanden," siger han.

"Der er kun én måde, vi kan komme godt igennem det her på, og det er ved at stå sammen og handle lokalt, eventuelt hjemmefra. Så min opfordring er, at man støtter de lokale butikker og virksomheder hjemmefra nu. Når nu restauranterne er lukket, så kan man spise deres udbragte mad derhjemmefra i stedet og støtte dem på den måde".

Dræber byen Erik Helmer Pedersen siger, at det farligste lige nu selvfølgelig er coronavirusset. Men det dræber også byen, hvis folk vælger de udenlandske webshops, når de handler hjemmefra.

"Det er nu, vi skal støtte de lokale erhvervsliv, hvis det også skal være der, når coronakrisen er overstået," siger han.

Fakta

Hillerød Byforum opfordrer til, at man støtter de lokale virksomheder ved at:

Købe gavekort online til Hillerød Shopping, som kan bruges i over 100 butikker

Bestille takeaway fra lokale spisesteder

Kommunike med butikkerne via telefon eller Facebook og aftal, hvordan man kan handle med dem.

Booke et bord eller festlokale og betale depositum

Bestille kontorartikler, grafiske opgaver, kommunikationsrådgivning, hjemmeside eller lignende via telefon eller computer

Huske at shoppe lokalt, når corona-nedlukningen er overstået