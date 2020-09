Blandt andre Styltepatruljen underholdte i gaderne i fredags. Foto: Jan F. Stephan

Butikker vil holde længere åbent en gang om måneden

Der blev taget godt imod fredagens tiltag, hvor butikkerne i gågaderne havde åbent til klokken 19

Hillerød Posten - 02. september 2020 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fredags holdt butikkerne i gågaderne i Hillerød forlænget åbent til klokken 19 for at stå sammen med SlotsArkaderne om at holde fælles åbent i byen.

Det er første gang, siden corona-pandemien ramte os, at butikkerne har holdt et større fælles arrangement med længere åbningstider, og det gik faktisk så godt, at flere butikker i gågaderne nu har foreslået at gøre det til en månedlig begivenhed med en 'lang fredag'.

Det fortæller Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum.

"Jeg var rundt i gaderne i fredags, og jeg talte med flere butikker, der havde haft mere travlt, end de plejer at have på en 'normal' fredag, og jeg synes også, at der var godt med folk i gaderne. Flere af butikkerne foreslog samtidig, at vi skal have en fast fredag om måneden - eksempelvis den første fredag i måneden - hvor butikkerne i gågaderne - ligesom SlotsArkaderne altid gør - holder åbent til klokken 19. Nu vil jeg samle alle de inputs, jeg har fået fra i fredags, og tage dem med videre til Hillerød Cityforening, der repræsenterer butikkerne i gaderne, og så må vi se, om det er noget, der er opbakning til," siger Mette Kragh Faurholdt.

Opbakning Umiddelbart bliver der taget godt imod ideen i Hillerød Cityforening.

"Det er helt sikkert noget, vi vil drøfte videre i bestyrelsen og med vores medlemmer, for vi kan godt se nogle muligheder i det, og vi har også fået en del postive tilbagemeldinger efter i fredags. Man kan forestille sig mange forskellige modeller. Det kan for eksempel være én gang om måneden eller hver fredag. Det skal vi bruge lidt tid på at snakke om, men vi kan i hvert fald konstatere, at der er flere butikker, der har et ønske om det, og nu vil vi prøve at samle lidt flere holdninger sammen," siger Palle Lange Andersen, der er formand.

"Det vil være med til at skabe lidt mere liv i gaderne, og jeg tror, at det er noget, alle vil vinde på - altså både SlotsArkaderne og butikkerne i gågaderne. Men det kræver, at vi finder en model, som alle butikker kan bakke op om," tilføjer han.

Shop lokalt Der er enkelte butikker, der i dag holder åbent til klokken 19 om fredagen, men de fleste lukker enten klokken 17.30 eller 18. I SlotsArkaderne holder butikkerne dog åbent til klokken 19 alle dage.

Arrangementet i fredags, hvor der også var underholdning i gaderne, var en del af 'Shop Lokalt'-kampagnen, der skal være med til at minde os om, at vi skal bruge de lokale butikker, hvis vi også vil have, at de er her i fremtiden.

"Under corona-krisen, hvor mange butikker enten var blevet lukket af myndighederne eller selv valgte at holde lukket på grund at smitterisikoen, mærkede vi jo, hvor kedelig bymidten bliver, når der ikke er gang i detailhandlen. Hvis det ikke skal blive et hverdagsscenarie, så bliver vi nødt til at støtte op om den lokale detailhandel. Detailhandlen er en stor del af en bys sjæl og ånd, og i Hillerød er der 5.000 arbejdspladser i detailhandlen, så det er også et samfundsøkonomisk problem, hvis vi ikke har en sprudlende og levende detailhandel," siger Mette Kragh Faurholdt.

Late Night i oktober Den 2. oktober holder butikkerne i Hillerød igen længe åbent, når der er Late Night med åbent helt til klokken 22 i både gaderne og SlotsArkaderne.

Og ved arrangementet i fredags gjorde Mette Kragh Faur-holdt sig nogle gode erfaringer i forhold til underholdningen i gaderne.

"Jeg tror, der var mange, der syntes, at det var dejligt med lidt liv i gaderne igen, og det fungerede rigtig godt med den 'bevægelige' underholdning i form at styltepatruljen og Drabantgarden, der gik gennem gaderne. På den måde undgår vi samtidig, at folk stimler sammen og altså på den måde samles for mange på samme sted. Det er klart noget, vi vil tage med os til Late Night-arrangementet den 2. oktober, hvor vi vil arrangere ny underholdning," siger citykoordinatoren.

