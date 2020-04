Movias busser og tog begyndte tirsdag at køre efter de normale køreplaner igen. Arkivfoto: Allan Nørregaard Foto: Allan N

Send til din ven. X Artiklen: Busser og tog begynder at køre normalt igen - men der er plads til færre passagerer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Busser og tog begynder at køre normalt igen - men der er plads til færre passagerer

Hillerød Posten - 13. april 2020 kl. 11:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Movias busser og tog begynder at køre kører normalt igen fra tirsdag den 14. april. Men dog med plads til færre passagerer.

Det danske samfund gør klar til en gradvis åbning efter påske. Trafikselskabet Movia kører derfor igen med almindelige køreplaner i busser og lokaltoge på hele Sjælland fra tirsdag den 14. april.

Det skal være med til at sikre, at den kollektive transport står klar, efterhånden som borgerne skal tilbage på arbejde og børn skal i skole igen. Samtidig fastholder Movia det forhøjede daglige rengøringsniveau og en række andre tiltag, der bidrager til at undgå smittespredning i busser og lokaltog.

Først og fremmest vil busser og lokaltog kun køre med op til halvdelen af fuld kapacitet. Så hvor der normalt i en almindelig bus kan være cirka 80 personer i en lokaltogene kan være 120 personer per togvogn, vil busser og lokaltog fortsat maksimalt køre med halvdelen. Det skal sikre god plads mellem kunderne, skriver Movia i en pressemeddelelse.

Movia Movia ejes af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i dækningsområdet - blandt andre Hillerød Kommune.



Selskabet driver blandt andet Gribskovbanen og Frederiksværkbanen. Movia ejes af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i dækningsområdet - blandt andre Hillerød Kommune.Selskabet driver blandt andet Gribskovbanen og Frederiksværkbanen.

"Selv om vi nu vil køre med vores almindelige køreplan igen, skal vi stadig passe på hinanden og vise hensyn for at forebygge coronasmitte. Vi fastholder vores ekstraordinært høje rengøringsniveau og vores mange øvrige tiltag, så vi stadig kan holde god afstand - både til hinanden og til chaufføren. Vi opfordrer også fortsat til, at man rejser uden for myldretid hvis muligt. Når vi kun fylder busser og lokaltog halvt op, betyder det, at der vil være kunder, som kan opleve, at de ikke kan komme med. Det er vi rigtig kede af men håber, at kunderne har forståelse for, at der tale om et midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation for at passe godt på os alle", siger Camilla Struckmann, der er kommunikationsdirektør i Movia.

Derudover vil kunderne fortsat blive opfordret til at følge myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, vise hensyn og ikke rejse i myldretiden hvis det er muligt. Det vil fortsat ikke være muligt at bruge fordøren, eller sidde på forreste sæderække bag chaufføren i bussen. Hygiejnelinjen efter før-ste sæderække i bussen fastholdes også, ligesom den midlertidige ophævelse af kontantsalget fortsætter.

På en lang række store busstoppesteder og stationer vil Movia også være til stede med personale for at besvare spørgsmål, hjælpe med at få fordelt kunderne i busser og lokaltog og ikke mindst holde øje med, hvor der kan være behov for at indsætte ekstra kapacitet. Kunderne opfordres til at lytte til chaufføren og følge personalets anvisninger, som de plejer.

relaterede artikler

Alsønderup fester ikke i år 07. april 2020 kl. 07:48

Borgere holder i kø i halvanden time for at komme på genbrugspladsen 07. april 2020 kl. 07:47