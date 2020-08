'Buff' trækker i den orange trøje igen

"Det her er en vigtig tilføjelse til truppen. Det er ingen hemmelighed, at jeg har 'jagtet' ham længe, og nu er det heldigvis lykkedes at få enderne til at mødes. 'Buff' er startet op med truppen, og nu gælder det om at få ham i form, så han kan bidrage og blive en vigtig brik i vores i forvejen dygtige trup," fortæller sports- & salgsdirektør, Jackie Rasmussen.