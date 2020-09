Budget: Politikerne finder ekstra penge til hårdt trængt arena

Carsten Larsen glæder sig selvfølgelig over, at politikerne bag budgetforliget har fundet en ekstra pose penge, der skal være med til at dække det underskud, som FrederiksborgCentret kommer ud af 2020 med. Arkivfoto Foto: Lars Christiansen

FrederiksborgCentret kommer ud af 2020 med et underskud på otte millioner kroner på grund af corona-krisen, men nu har politikerne fundet en ekstra pose penge, der skal være med til at dække underskuddet

FrederiksborgCentret får nu en økonomisk håndsrækning fra kommunen.

Og det er tiltrængt. Partierne bag budgetforliget, der blev indgået i weekenden, øger sit tilskud til FrederiksborgCentret med en halv million kroner om året. De ekstra penge skal være med til at dække det enorme underskud, som FrederiksborgCentret kommer ud med i år på grund af corona-krisen.

"Vi har allerede fået otte millioner fra regeringens hjælpepakker, men vi forventer alligevel, at vi kommer ud af 2021 med et underskud på yderligere otte millioner kroner," fortæller Carsten Larsen, der er direktør i FrederiksborgCentret, der blandt andet omfatter den nye arena Royal Stage, Hillerød Svømmehal og den 'gamle' del af FrederiksborgCentret.

En enorm lettelse De 500.000 kroner skal altså bruges til at betale af på det underskud, som FrederiksborgCentret har fået opbygget i år.

"Nu skal vi have en snak med vores bank, og så håber vi, at vi kan få lavet en aftale om, at vi kan få lov til at afdrage en million kroner om året i otte år fra 2022," fortæller direktøren, der selvfølgelig er glad for, at politikerne har fundet en ekstra pose penge til FrederiksborgCentret.

"Det er en enorm lettelse, at politikerne har lyst til at hjælpe os ud af den enorme knibe, vi er kommet i på grund af corona. Det viser jo, at vi står sammen her i Hillerød. Det bliver ikke nogen nem opgave at tjene pengene hjem igen, men vi løser opgaven i fællesskab, og jeg synes, at den ekstra pose penge, som politikerne nu har fundet til os, er et stærkt signal om, at de værdsætter det arbejde, vi går og laver hernede," siger Carsten Larsen.

Den nye arena Royal Stage, der altså er en del af FrederiksborgCentret, åbnede i starten af året, men det var ikke mange store arrangementer, der nåede at blive afholdt i arenaen, før coronaen gjorde sit indtog og lukkede store dele af landet ned. Blandt andet de store musik- og kulturarrangementer, der ellers skulle have været en væsentlig del af den nye arenas indtjeningsgrundlag, blev som bekendt hårdt ramt, og det ene arrangement efter det andet blev aflyst på grund af corona.

Mindre arrangementer Og der er ikke udsigt til, at situationen bliver bedre lige med det samme, lyder vurderingen fra Carsten Larsen.

"Vi har allerede tilpasset vores forretning på flere områder. Vi har blandt andet fyret 17 medarbejdere, som jeg havde håbet på, at vi kunne genansætte igen, men det er der desværre ikke udsigt til, som situationen udvikler sig i øjeblikket. Der er begyndt at komme lidt forespørgsler på mindre møder, men jeg tror, at vi skal forberede os på, at det også bliver et hårdt 2021 uden store arrangementer. Vi må have 500 mennesker inde ad gangen, så vores muligheder ligger derfor i de mindre arrangementer. Vi havde det første foredrag af en lang forleden med 400 publikummer, og det gik rigtig godt. Folk tog hensyn til hinanden, og alle corona-forholdsreglerne blev overholdt. Så det var en succes. På søndag har vi brunch i foyeren i Royal Stage med jazz-musik, og mit håb er, at der kommer et sted mellem 200-300 mennesker. Det er den slags arrangementer, vi skal satse på i den nærmeste fremtid. Det bliver ikke store koncerter, messer og udstillinger med flere tusind mennesker, og derfor er de 500.000 kroner fra kommunen, der skal være med til at dække en del af vores underskud, med til at give os ro i maven" lyder det fra Carsten Larsen.

