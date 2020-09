Budget: Millioner på vej til Street-Labs nye multipark

For Søren Lerche er støtten fra kommunen en stor anerkendelse af Street-Lab og dets arbejde for at etablere en multipark med plads til de børn og unge, der ikke lige har kastet deres kærlighed over håndbold eller fodbold.

Hele projektet kan realiseres i en skrabet udgave for 6,8 millioner kroner, og det mål er Søren Lerche og resten af teamet kun to millioner kroner fra at kunne realisere. Projektet har allerede modtaget støttet fra lokale fonde, og de første ansøgninger til nogle af de helt store spillere er allerede sendt afsted.

"For at lave vores drømme multipark skal vi gerne op omkring de 12 millioner kroner, og derfor har vi søgt penge hos A. P. Møller-fonden og hos TrygFonden. Her betyder det meget, at vi nu har politisk opbakning, så fondene kan se, at det her altså er et seriøst projekt," siger han og tilføjer, at fremtiden ser lys ud for Street-Lab.