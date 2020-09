Mastodonterne har siden 2004 haft hjemme i Hillerød. Først på Smørkildevej og så på Milnersvej og fra 2022 på en ny adresse i byen. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Budget: "Det er den bedste mandag for Mastodonterne" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget: "Det er den bedste mandag for Mastodonterne"

Fremtiden ser lys ud for Mastodonterne, der kan se frem til støtte fra kommunen

Hillerød Posten - 15. september 2020 kl. 05:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg er fuldstændig oppe at køre. Det her er bare så fantastisk," lød det fra Steen Lünell, formand for Mastodonterne, efter han mandag formiddag havde hørt nyheden om, at lokalpolitikerne havde haft teatergruppen i tankerne, da de i weekenden forhandlede Budgetaftale 2021-2024 på plads.

Her var der bred enighed om at støtte foreningen med en million kroner om året fra 2022, når de her må fraflytte deres nuværende adresse på Milnersvej, fordi kontrakten udløber, og bygningen skal rives ned.

"Faktisk vil jeg mene, at det her er den bedste mandag for Mastodonterne nogensinde. I lang tid har vi bævret i bukserne over, hvad fremtiden ville bringe, men med den her støtte har vi rigtig gode muligheder for at finde nogle fine nye lokaler," fortæller han.

"Det betyder alt" Mastodonterne har holdt til i Hillerød siden 2004, og det ville ærgre formanden gevaldigt, hvis de nu blev nødt til at søge mod andre kommuner for at få budgetter og lokaler til at hænge sammen.

"Vi lever af frivillige kræfter og ville aldrig have råd til at bruge millioner på lokaler. Samtidig betyder det alt for os, at vi kan blive i Hillerød. Det er her, vi hører til - vi kender alle og alle kender os. Skulle vi flytte herfra ville det være som at slå os tilbage til start," fortæller Steen Lünell.

Mastodonterne har tidligere haft hjemme i det gamle fjerkræslagteri på Smørkildevej. Her havde de lokaler frem til 2019, hvor de på grund af etableringen af den nye bydel i Favrholm måtte fraflytte. Dengang fandt kommunen en grund på Roskildevej, men det er endnu ikke lykkedes at rejse pengene til at bygge på den.

Politikerne glæder sig Den nye budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, og blandt dem var alle glade for, at de kunne hjælpe teatergruppen.

"Det er vigtigt, at vi har fundet midler til at støtte Mastodonterne med et lokale. De bringer liv til byen med deres levende julekalender og giver muligheder for vores unge," sagde Rikke Macholm fra SF, da hun sammen med de andre aftalepartier fremlagde budgettet på et pressemøde mandag morgen.

relaterede artikler

Skimmelramt skole trækker mindst 50 millioner kroner ud af budgettet 14. september 2020 kl. 11:42

Forligspartier: Skattestigning er nødvendig 14. september 2020 kl. 11:20