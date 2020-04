Der kan være hyggeligt at samles med familien om et brætspil - her kommer Topdeck med anbefalinger. Arkivfoto Foto: Alinsa - stock.adobe.com

Brug hjemmetiden til at spille løs: Brætspilanbefalinger fra Topdeck

I denne corona-tid er du nok mere hjemme, end du plejer. Heldigvis kan du underholde dig med brætspil - uanset om du er alene eller sammen med andre

Hillerød Posten - 25. april 2020 kl. 06:43 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerødbutikken Topdeck kommer her med en række anbefalinger til brætspil, som du kan underholde dig med i denne coronatid.

Proving Grounds

1 spiller: Hvis det er svært at få samlet alle vennerne (eller fjenderne) til en omgang brætspil, så er Proving Grounds et godt alternativ, da du kan spille det alene. Og hvis du aldrig har spillet solo før, er det et godt sted at starte. Man kan sige, at spillet er en avanceret måde at læse en bog på, da der følger en storybook med spillet. Novellen 'Only the Strongest Has the Heart of a Wisened Queen' sætter scenen for eventyrets begivenheder, som du spiller dig igennem med terninger i hånden.

Zombicide

1-6 spillere: Hvis du er vild med zombier og overlevelsesstrategier, så kast dig over Zombicide. Alene eller sammen med vennerne, vil du skulle overleve forskellige scenarier, imens spillet hele tiden presser dig eller jer ud i svære beslutninger. Der findes forskellige variationer som fantacy, nutid og sci-fi, men grundspillet er det samme.

Wingspan

1-5 spillere: Få luft under vingerne med Wingspan. Du kan være alskens slags fugle-entusiaster som forskere, fuglekiggere, ornitologer og samlere i spillet, som går ud på at skaffe de bedste fugle til jeres voliere - et stor fuglebur, hvor der er plads til, at fuglene kan flyve rundt.

My Little Scythe

1-6 spillere: Et familievenligt spil, hvor hver spiller kontrollerer to dyrefigurer på et episk eventyr i kongeriget Pomme, hvor der kan opstå lidt af hvert som for eksempel en tærtekamp. Du skal arbejde dig hen imod at være den første til at få fire trofæer fra forskellige kategorier, hvor du enten kan flytte, søge eller bygge.

Splendor

2-4 spillere: En moderne klassiker, hvor du skal handle med ædelsten. Som leder af en gruppe handelsmænd investerer du i minekraft, sender dine skibe til den nye verden og rekrutterer de bedste håndværkere. Byg et kommercielt imperium med penge og prestige ved at fange opmærksomheden hos de viseste monarker og filantroperne med dybe kister.

Throw Throw Burrito

2-4 spillere: Ikke et kortspil, som du kender det. Du skal kaste med en blød burrito mod dine medspillere. Så gør plads, fjern glassene og andre ting, der kan gå i stykker... Things are about to get crazy!

Harry Potter Quiz

2-4 spillere: I dette quizspil kan I bevise, hvor meget I ved om Harry Potters verden. Der er 840 spørgsmål om Harry og alle hans venner, Hogwarts, om mystiske allierede og skræmmende modstandere og alle begivenhederne, der leder frem til det endelige opgør. Her møder I igen Hermione, Ron, Ginny. Hagrid og Albus Dumbledore og mange andre. Er I klar til en troldmandsdyst?

Myretuen

2-4 spillere: Det klassiske spil er igen klar til at sprede glæde blandt yngre generationer. Vær den første til at fange modstandernes myrer, så du kan samle puslespillet med myredronningen og vinde spillet. Men pas på! ikke alle myrer er lige lette at fange.