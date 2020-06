Se billedserie De to brødre har valgt at støtte med en pose penge til de bænke, der nu bliver sat op rundt omkring i Hillerød. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Brødrene Hecht har overtaget Nybolig i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brødrene Hecht har overtaget Nybolig i Hillerød

Nybolig i Hillerød har fået nye ejere

Hillerød Posten - 05. juni 2020 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to brødre Jakob og Janif Hecht har overtaget ejendomsmæglerforretningen Nybolig i Hillerød på Østergade.

Læs også: 50 bænke skal være med til at få kunderne til at blive lidt længere

Jakob, der med sine 45 år er storebror, har været ejendomsmægler i 20 år - de seneste 13 år i Hillerød - og han glæder sig til at drive forretning sammen med sin 37-årige bror Janif .

"Vi har ofte talt om, at det kunne være spændende at drive en ejendomsmæglervirksomhed sammen. Det er en drøm, vi begge har haft, og så kom muligheden pludselig i Hillerød, hvor vi begge er opvokset, har gået i skole og bor med vores familier og børn," fortæller Jakob Hecht.

Janif Hecht har arbejdet 11 år i ejendomsmæglerbranchen med salg og vurdering af boliger, og det sidste halvandet år har han været medejer af en anden ejendomsmægler-virksomhed.

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu sammen kan drive vores egen forretning i den by, som vi begge holder af, og vi glæder os virkelig til at komme i gang og møde nye og 'gamle' kunder," siger Janif Hecht.

Og lige netop det lokale kendskab og tilknytningsforhold har stor betydning, mener både Jakob og Janif.

"Det har været vigtigt for os, at det blev Hillerød, vi åbnede noget sammen i. Det er her, vi er opvokset, og vi kender jo hvert et gadehjørne, og vi har begge et stort netværk," fortæller Jakob Hecht.

Både Jakob og Janif har en fortid som cykelryttere i den lokale cykelklub Hillerød Cykel Klub, og Janif har endda været på både bane- og landevejslandsholdet, vundet danske mesterskaber i banecykling og kørt fem år på danske continental-hold.

"Jeg kommer jo fra en verden, der er utrolig resultatorienteret, og hvor man skal yde og dygtiggøre sig hele tiden for at skabe resultater, og det er da helt sikkert noget, jeg også kan bruge som ejendomsmægler. Vi er konkurrencemennesker begge to, og vi vil godt have løst opgaverne bedst muligt." siger han.

Selv om de to brødre nu får hinanden som kolleger, så kan de godt tale om andet end hushandler, når de mødes til en familiefrokost.

Som en af deres første gerninger som nye ejere af Nybolig i Hillerød har Jakob og Janif Hecht sagt ja til at støtte med en pose penge til de cirka 50 bænke, der er blevet sat op rundt omkring i bymidten. Det er erhversforeningen C4, der har samlet ind til bænkene, der skal pynte og gøre gavn foran byens butikker.

"Det tog os ikke fem minutter at sige ja til det projekt. Det gør noget godt for bylivet og handelslivet, og jeg synes, det er helt oplagt, at vi støtter op om sådan et godt initiativ," siger Jakob.

"Det er meget vigtigt, at man handler og støtter lokalt, og vi synes, at de her bænke kan være med til at gøre Hillerød til en endnu hyggeligere og attraktiv by, end den er i forvejen," tilføjer Janif.

De to brødre overtog Nybolig i Hillerød den 1. juni, men forventer at holde reception efter sommerferien.

relaterede artikler

Ny butik fikser din computer, når den driller 21. maj 2020 kl. 08:00

Fakta Hillerød hjælper autist til fast arbejde 14. maj 2020 kl. 14:54