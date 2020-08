En 54-årig mand blev kørt til observation for røgforgiftning, efter at der var gået ild i en grydei hans lejlighed i Frødalen. Arkivfoto

Brandvæsenet tilkaldt: 54-årig faldt i søvn midt i madlavningen

En 54-årig mand, der bor i Frødalen i Hillerød, faldt torsdag aften i søvn, mens han var ved at lave mad.

Og det var ikke leverpostejsmadder, han var ved at smøre.

Han havde derimod gang i en gryde, der stod på et komfur, da han tilsyneladende fik sig en ubændig trang til at tage sig en skraber, og klokken 21.41 fik brandvæsenet en melding om, at der var gået ild i gryden.