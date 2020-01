Borgmestrene er bekymrede over den nye analyse, som viser, at der bliver mangel på sengepladser på det kommende hospital i Hillerød.

Artiklen: Borgmestre bekymrede over udsigten til for få sengepladser

Borgmestre bekymrede over udsigten til for få sengepladser

Hillerøds borgmester Kirsten Jensen er blandt de otte borgmestre, som i et brev til regionsrådsformanden udtrykker bekymring over den nye analyse af sengepladserne på det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. Kommunerne frygter især, at de vil stå med syge og ældre, som bliver udskrevet tidligere end før fra hospitalet, skriver de:

Ufinansieret opgave

Kommunerne frygter, at det i sidste ende vil være kommunerne, som står for at tage sig af de patienter, som skal udskrives hurtigere for at hospitalet får plads til at tage sig af nye, der skal indlægges:

"Dels er den vækst, vi imødeser for de 80+-årige de kommende år, langt større end den hidtidige vækst, dels har de seneste års udvikling medført en stor ufinansieret opgaveflytning af både pleje- og behandlingsopgaver til kommunerne. En udvikling der ikke kan fortsætte," skriver borgmestrene.

Borgmestrene stiller også spørgsmålstegn ved, om den tid, patienterne er indlagt, kan sættes så meget ned, som analysen peger på, at den skal, for at hospitalet har sengepladser nok:

"I disponeringsforslaget fra 2016 (...) forudsættes en gennemsnitlig indlæggelsestid på 2,0 dage. Hermed skal der ske et fald fra 2,8 dage i 2018 til 2,0 dage i 2024 – altså en reduktion på ca. 30 pct. på blot fem år - hvilket igen stiller større krav til kommunerne. Dette skal ses i sammenhæng med, at gennemsnittet for hele landet og Region Hovedstaden i 2018 var på 4,4 dage. Vi er i lighed med analysen bekymrede for, hvorvidt den planlagte nedbringelse af indlæggelsestiden er realistisk og økonomisk holdbar for kommuner og region, og vi efterspørger derfor en yderligere undersøgelse heraf," skriver borgmestrene og fortsætter:

"I dag er der borgere, der udskrives fra hospital, som har brug for yderligere eller længere hospitalsbehandling og derfor hurtigt genindlægges. Det har ikke kun store konsekvenser for borgerne, men giver også unødvendige ekstra udgifter for det samlede sundhedsvæsen".