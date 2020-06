Kirsten Jensen jubler blandt andet over de mange arbejdspladser, som følger med Fujifilms investering på seks milliarder i deres fabrik i Hillerød. Arkivfoto: Martin Warming

Artiklen: Borgmesteren jubler over milliard-investering i Hillerød

Borgmesteren jubler over milliard-investering i Hillerød

Kirsten Jensen kalder Fujifilms milliard-investering i deres fabrik i Hillerød for "en fantastisk positiv nyhed for Hillerød"

Selskabet Fujifilm vil investere 100 milliarder yen - lige over 6,1 milliarder kroner - på at udvide deres hillerødfabrik, som de købte af Biogen sidste år. Og det får Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) til at juble: