Kirsten Jensen har svært ved at forudsige, hvordan kommunens økonomi ser ud senere på året. Blandt andet på grund af udligningsreformen og corona-krisen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesteren inden budgetforhandlinger: - Vi kommer til at bruge en hel del af spareforslagene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesteren inden budgetforhandlinger: - Vi kommer til at bruge en hel del af spareforslagene

Der er endnu stor usikkerhed om, hvordan kommunens økonomi ser ud de næste år, men politikerne undgår ikke at skulle svinge sparekniven til efterårets budgetforhandlinger, mener borgmesteren

Hillerød Posten - 22. juli 2020 kl. 10:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig stor usikkerhed om, hvordan Hillerød Kommunes økonomi ser ud de næste år - men pilen peger i retning af, at politikerne igen skal finde sparekniven frem, når de mødes til budgetforhandlingerne til efteråret. "Der er så mange ting i spil lige nu, ikke mindst med udligningsreformen, at det er svært at komme med en fast forudsigelse af, hvordan økonomien ser ud, før vi er inde i august," siger borgmester Kirsten Jensen (S) til Hillerød Posten. Udover udligningsreformen, hvor Hillerød Kommune står til at miste 24 millioner kroner i forhold til tidligere, spiller blandt andet coronakrisen også en stor rolle i forhold til budgetlægningen for de kommende år. Få et overblik over spareforslagene og budgetønskerne nederst i artiklen... "Selv om Hillerød Kommune generelt er en kommune, der har det godt økonomisk, så er der også nogle af vores borgere, som er blevet ledige på grund af Covid19. Så der kan være nogle bevægelser og usikkerheder i forhold til vores skattegrundlag," siger hun.

Læs også: Ny klimastrategi på plads i Hillerød Kommune

Spareforslag i spil Kommunen har hvert år de seneste cirka 15 år udarbejdet et katalog med mulige spareforslag, som kan komme i spil til forhandlingerne. I år er ingen undtagelse, og et sparekatalog på omkring to procent af kommunens budget er lige nu i høring. "Det klassiske spørgsmål er jo, om vi får brug for sparekataloget, sådan som vi har i de foregående år. Vi har altid sagt, at det er godt at have kataloget, selvom det ikke er sikkert, vi får brug for det hele, og vi skal have noget at forhandle om politisk. I år må forudsigelsen være, at vi kommer til at bruge en hel del af spareforslagene," siger Kirsten Jensen.

Skal have god tid Om det så er en halv, en hel eller halvanden procent, der skal spares i sidste ende, er endnu uvist, men borgmesteren mener stadig, det er en god idé at få udarbejdet kataloget med mulige besparelser: "Det er et katalog, som viser, hvad virkningen er af de enkelte spareforslag, og det skal vi have god tid til at undersøge. Det er noget, vi helst ikke vil have kastet på bordet efter sommerferien, for vi vil have god tid til at tænke det igennem," siger borgmesteren og peger på, at der nu også er tid til at få input fra borgerne til forslagene: "Hvis vi bare trak nogle forslag op af hatten efter sommerferien, så var der ikke tid til at høre alle dem, der arbejder med sagerne. Det er en del af den involverende tankegang, at man nu har mulighed for at komme med svar på forslagene. Og hvis der skulle komme nogle nye, gode forslag og ideer i høringsfasen til, hvordan vi kan opretholde den kvalitet, vi ønsker, så er de også meget velkomne," siger hun.

Gør ondt Blandt årets spareforslag er der - igen - forslag om at reducere i normeringen på plejehjemmene, i dagtilbuddene og på skolerne. Men det er svært at undgå, at disse spareforslag kommer med i kataloget år efter år: "En kommune arbejder med det, der gør ondt at spare på, og de ting, som vi føler meget for - skoler, sundhed, omsorg og pasning af børn. Så det er forslag, som de fleste politikere håber, vi kan undgå at føre ud i livet. Men hvis der skal spares, så er det jo svært at vælge mellem de ting, man holder lige meget af - for eksempel bedsteforældre eller børn. Derfor skal vi forhandle længe og grundigt om budgettet, så vi kan komme frem til noget, som flest muligt kan stå inde for," siger Kirsten Jensen. Nogle borgere vil komme til at mærke en forskel i deres hverdag, efter budgettet er vedtaget, siger hun: "Vi står et sted, hvor vi ikke kan sige os fri for, at der kommer ændringer. Men det er stadig et stort budget, og hvis vi sparer en halv, en eller halvanden procent væk, vil der stadig være mindst 98 procent tilbage af den kommunale service".

Større pres Én ting er, at politikerne siden cirka 2005 har skullet finde besparelser på budgettet hvert eneste år - en anden ting er, at der kommer et større pres på den kommunale økonomi: "Der er mange flere, der skal have hjælp til at træne sig op, hvis der er sket dem noget, og i skolerne bruger vi mange flere kræfter på inklusionsarbejde og specialundervisning. Vi borgere bliver også ældre og ældre, og på et tidspunkt bliver vi så gamle, at vi har brug for en håndsrækning - og det gør flere af os på samme tid. Så skal vi have omsorg og hjælp klar. Vi kan jo ikke sige, 'det stopper her, vi har ikke plads til flere'. Sådan er det ikke i en kommune - der skal være plads til alle," siger Kirsten Jensen.

Handler om tid Det handler i høj grad om tid, mener borgmesteren: "Vores medarbejdere og ledere gør sig mange tanker om, hvorvidt noget af arbejdet kan organiseres på en anden måde, og vi arbejder konstant med effektivitetsspørgsmål. Men når man arbejder med børn eller mennesker på et plejehjem, så er det også en kvalitet at have tide til at sidde og snakke sammen, og den type relationer mellem mennesker kan ikke effektiviseres eller gøres maskinelt. Og sådan er det med det meste kommunale velfærd - hvis vi er nødt til at spare, så må vi spare på den tid, hvor mennesker er sammen. Det er ikke godt, og jeg tror, vi alle sammen ønsker, vi kan gå den anden vej". Borgmesteren kalder det en "stor og alvorlig ting" at få forhandlet budgettet på plads: "Vi vil alle gerne være så skånsomme, som vi overhovedet kan - for borgerne og for medarbejderne. Og jeg tror, at alle i byrådet ønsker, at vi ikke skal gøre brug af alle spareforslagene, som ligger på bordet nu. Men vi er nødt til at bede om spareforslagene én gang om året, så vi er klar til at forhandle, når vi får klarhed over, hvad vi har til serviceudgifter, hvad vi har af indtægter, og hvad vi må bruge på anlæg, til august," siger hun.

Budget 2021-2024 Blandt spareforslagene er der:

Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer fra 27 til 25, 23, 21 eller 19

Besparelser i administrationen

Vinduespolering to gange om året i stedet for tre

Besparelser på vedligehold af kommunale bygninger

Ingen sommerassistance på kirkegårdene

Reduktion i opsøgende indsats

Nedlæggelse af stillingen som pårørendekonsulent

Reduktion af grundnormeringen på plejehjemmene

Reduktion af budget til samvær med demente

Nedlæggelse af Bakkehus – tilbud til yngre demente

Reduktion af Træningssektionens budget

Ændring i personalenormering på dagtilbudsområdet og i fritidsordningerne

Udvide antallet af lukkedage med sampasning i institutionerne

Besparelse på efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Reduktion af almenskolernes rammebeløb

Reduceret konsulentunderstøttelse på skoleområdet

Besparelser på 10. klasser og ungdomsklubber

Nedskæringer i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi)

Reduktion af budget til forsamlingshusene

Reduktion af kulturpuljen

Reduktion af puljer til frivilligt socialt arbejde og til Frivilligcenter Hillerød

Reduktion i rammebudget til Musikskolen

Biblioteket - reduceret service med forhøjede gebyrer, reduceret åbningstid samt nedlæggelse af litteraturfestival

Reduktion i driftstilskud til Hillerød Stadion, Frederiksborgcentret, Hillerød Elite Idræt mf. Blandt ønskerne til budgetudvidelser er der:

Opnormering i pladsanvisningen

Guldpartneraftale Nordsjælland Håndbold

Fundraiser

Klimakoordinator

Undgå forøget ventetid til visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler

Fritidspas – kontingentstøtte

Hjælp til fritidsjob til 13-17-årige unge

Opnormering af Byrådssekretariatet

Øget affaldsindsamling langs veje

Bekæmpelse af ukrudt langs kantsten

Sygepleje til hjemmeboende – realistisk budgetlægning

Aktiviteter på plejehjem

Ophold i dagcenter og aflastning af pårørende

Sundhedstilbud til overvægtige

Udskiftning af PC til medarbejdere på folkeskoler

Oprettelse af Nest-klasse

Fortsættelse af angstforløb (Cool Kids/Chilled) for børn og unge

Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen

Tilskud til Klaverfabrikkens øvelokalefællesskab

Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret og i Kulturaksen

Takstnedsættelse eller fripladser på musikskolen

Huslejetilskud Street Lab Blandt anlægs-ønskerne er der:

Ændringer/ombygninger på daginstitutioner

Renovering af kommunale bygninger

Tagrenovering på Skævinge sportshal

Renovering af Alsønderup tennisbane

Trafiksikkerhed ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm

Automatisk Brandalarmering på flere ejendomme

Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner

Personaleomklædning på Center for Beskyttet Beskæftigelse

Opgradering af gamle elinstallationer

Planlægning af Favrholm Stadionkvarter

Etablering af ventilation på flere skoler

Ønsker til forbedret arbejdsmiljø på Hillerød rådhus

Toilet- og badtilbygning på Hillerød Camping

Klimatilpasninger af kommunale ejendomme

Ny asfalt til vejnettet

Registrering af bevaringsværdige bygninger i Skævinge og Uvelse

Infrastruktur i Favrholm

Trafiksaneringsprojekter for færre trafikuheld i Hillerød

'Missing links' ift. cykelstier

Trafik-fremkommelighed

Renovering af gågader og Torvet i forbindelse med separatkloakering

Asfaltering af sti bag Teglgårdssøens parkeringsplads

Renovering af skoletoiletter

Opgradering af udelæringsmiljøer på folkeskoler

Computere til skoleelever

Multipark

Udvikling af Hillerød Stadion

Firmaidræt Hillerød, udvidelse af klubhus

Realisering af Det aktive gadekær

Ombygning Annaborg

Spildevandsplan 2022 - 2028

Inventar til udbygning af Sophienborg Plejehjem Foreløbig tidsplan:

Budgetforslagene er i høring frem til august.

Byrådets førstebehandling af budgetforslagene finder sted 26. august.

Byrådets budgetforhandlinger er sat til weekenden 12.-13. september.

Byrådets andenbehandling af Budget 2021-2024 finder sted 30. september.

relaterede artikler

10. klasseskolen risikerer at falde for sparekniven 08. juli 2020 kl. 05:16