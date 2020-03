Også i Hillerød gik mange i gang med at hamstre varer efter statsministerens pressemøde onsdag aften. Billedet her er dog fra Netto i Svendborg.

Borgmester: "Lad nu være med at hamstre"

Billeder og videoer fra hele landet viser, at danskerne gik mere eller mindre amok i supermarkederne efter statsministerens pressemøde onsdag aften og gik i gang med at hamstre varer.

Også i Hillerød blev flere supermarkeder nærmest bestormet af kunder, der skulle sikre sig toiletpapir, mælk og brød.

Frederiksborg Amts Avis skrev onsdag aften, at køen i Bilka i SlotsArkaderne var mindst 100 meter lang.

Og de mange meldinger om hamstringer fik Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) til tasterne.

"En enkelt opfordring lige nu: Lad være med at hamstre, der skal være nok til alle – butikkerne vil gøre deres bedste for, at der er varer på hylderne," skrev borgmesteren på sin Facebook-side.

"Vi skal passe på hinanden på en hidtil ukendt måde. Vi skal undgå at smitte spredes så meget, at vores sundhedssystem bukker under. Vi har med en virus at gøre, som endnu ikke har fundet sin vaccine. Vi skal hjælpe hinanden, og overholde retningslinjer og opfordringer," skrev Kirsten Jensen.