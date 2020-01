Se billedserie Borgmester Kirsten Jensen ønsker at tage en tørn mere som borgmester i Hillerød og fik medlemmernes opbakning på generalforsamling i Hillerød. Arkivfoto: Martin Warming

Borgmester Kirsten Jensen genopstiller i 2021

Socialdemokratiet fortsætter med deres spidskandidater til både region, folketing og borgmesterposten

Hillerød Posten - 30. januar 2020

Det bliver borgmester Kirsten Jensen, som igen til kommunalvalget i 2021 bliver spidskandidat for Socialdemokratiet.

Det besluttede partiets medlemmer i Hillerød Kommune på deres generalforsamling mandag 27. januar.

Kirsten Jensen har været borgmester siden 2018 og igen fra november 2007 til 2013 - og hun tager gerne en periode mere, fortæller hun i en pressemeddelelse:

"Vi når meget i Hillerød Kommune. Vi har fokus på velfærd. At vores børn har en legende og lærerig hverdag, at vores skolelever har en lærerig skoledag med trivsel, og at vi kan vise omsorg, så mennesker får en tryg alderdom, det er noget af det allervigtigste. Vi har også travlt med den grønne omstilling. Vi elsker jo den natur, som omgiver os, og det er vores pligt at passe på den. Hvis vi lykkes med at udlede mindre CO2 og at forurene mindre, så er vi også med til at sikre sunde livsforhold for både planter, dyr og mennesker," udtaler hun.

Socialdemokratiet indgik efter kommunalvalget en konstitueringsaftale med Venstre med et bredt samarbejde hen over midten i byrådet, og medlemmerne i Socialdemokratiet lægger ifølge pressemeddelelsen særligt vægt på "Kirsten Jensens evne til at samle byrådet og finde løsninger, som favner bredt og dermed også inkluderer størsteparten af kommunens borgere. Dette samarbejde er vigtigt i en tid med højt tempo og udvikling på mange områder," skriver partiet i pressemeddelelsen.

"Når vi sammen med Kirsten insisterer på det brede samarbejde, er vi med til at styrke vores kommunes muligheder," udtaler Thomas Brücker, som er gruppeformand for partiets byrådsmedlemmer i Hillerød.

Nick Hækkerup valgt Partiets medlemmer valgte desuden på generalforsamlingen at opstille Nick Hækkerup, der som bekendt er justitsminister, som folketingskandidat igen. Og det glæder Nick Hækkerup:

"Jeg holder meget af Hillerød, Gribskov og Nordsjælland og er virkelig glad for at være kandidat her og at få partiforeningens støtte," udtaler han i pressemeddelelsen.

Gruppeformand Thomas Brücker mener også, det er en stor gevinst at have Nick Hækkerup som folketingskandidat:

"Nick er jo en handlekraftig mand, der får tingene gjort, og så er det fantastisk, at Nick er en del af regeringen, og det er dejligt at have en minister, som bor i lokalområdet, og vi derved har en kort vej til Slotsholmen og Christiansborg," udtaler han.

Regionrådskandidat Socialdemokratiets medlemmer valgte også at genopstille det nuværende regionrådsmedlem (og byrådsmedlem) Susanne Due Kristensen som kandidat til regionsrådsvalget i 2021.

"Susanne er jo myreflittig og fagligt meget kompetent. Vi har været glade for den kæmpe indsats, hun har leveret de sidste seks år som vores repræsentant i Region Hovedstaden. Derfor er det helt naturligt for os, at vi bakker op om Susanne, så hun kan fortsætte sit fantastiske arbejde i regionen og derigennem sørge for, at Nordsjælland har en så stærk stemme i regionsrådet," udtaler Thomas Brücker.

Susanne Due Kristensen er glad for opbakningen til sit arbejde:

"Jeg er stolt af at repræsentere Hillerød og Gribskov i Region Hovedstaden. Vi bygger nyt supersygehus i Hillerød og satser massivt på at udbygge og styrke samarbejdet med kommunerne både på sundheds-, uddannelses- og klima- og miljøområdet. Så er det vigtigt, at vi har en stærk stemme i Nordsjælland, så vi har indflydelse på det, der sker i vores lokalområde," udtaler hun.

Både Nick Hækkerup og Susanne Due Kristensen skal også vælges af de to socialdemokratiske partiforeninger i Gribskov Kommune, før de er endeligt valgt.

