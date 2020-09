Se billedserie Arkivfoto: Presse

Borgerrådgiver peger på udfordringer i forvaltningen

Hillerøds borgerrådgiver har behandlet omkring 80 henvendelser og peger på problemer i sagsbehandlingen

Hillerød Posten - 10. september 2020 kl. 06:29 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er flere problemer med forvaltningens sagsbehandling og kommunikation til borgerne.

Det påpeger kommunens borgerrådgiver i sin årlige beretning, som Hillerød Byråd så nærmere på, da de holdt møde 26. august.

79 henvendelser Hillerød Kommune fik ny borgerrådgiver i juli 2019, og hendes første beretning dækker aktiviteterne fra august 2019 til 1. april 2020. I det tidsrum har hun fået 79 henvendelser fra borgere om 97 forskellige forhold. Det er især Jobcentret, ældreområdet og famileiområdet, som borgerne har kontaktet hende om.

Borgerrådgiveren er for eksempel stødt på eksempler på, at mange afdelinger i kommunen er kommet til at sende personfølsomme oplysninger til borgeres ikke-sikre e-mailadresse. Det er ikke ulovligt, men hun beder forvaltningen tænke over, hvad de skriver af personlige oplysninger i almindelige mails.

Hun peger også på, at administrative stopdatoer giver frustrationer hos borgerne, da de pludselig har oplevet at miste en ydelse, de er berettiget til.

Vil lære På jobcenterområdet har borgerrådgiveren fået 22 henvendelser, og Thomas Elong (V), som er formand for Erhverv, Turisme og Beskæftigelsesudvalget, lovede at tage ved lære af henvendelserne:

"Jeg tror, vi alle er enige om, at at borgerrådgiver er rigtig god at have. Vi kan lære meget af den enkelte sag, som havner på hendes bord. Som ansvarlig for jobcentret ser jeg det som vigtige input at se på de sager, der kommer ind, og jeg lover, at vi vil bruge de input aktivt for at sikre den bedst mulige service til borgerne," sagde han på mødet.

Strammes op Også Christina Thorholm (Radikale Venstre), som er formand for Omsorg- og Livskraftudvalget, lovede at lytte:

"Med årsrapporten bliver gjort opmærksom på elementer, der skal strammes op på - og jeg ved, det er taget til efterretning af forvaltningen. I år lægger vi særligt mærke til, at de administrative stopdatoer giver frustrationer og mistillid hos borgerne. Borgerrådgiveren giver borgerne mulighed for at forstå og være i dialog med forvaltningen om de afgørelser, der bliver truffet om deres liv. Det fremmer dialogen," sagde hun.

På ældreområdet har borgerrådgiveren fået 20 henvendelser. Der for eksempel flere borgere, der har henvendt sig om ændringer i hjemmeplejedistrikterne. De forstod ikke, hvorfor den faste og værdsætte hjælper ikke længere skal komme hos den ældre, skriver borgerrådgiveren. Det har skabt frustration og måske endda sorg, skriver hun. En borger, som havde haft samme hjælper i syv-otte år ringede for eksempel for at høre, hvordan man kan klage over beslutningen.

Problemer med stopdatoer Borgerrådgiveren har fået 14 henvendelser på familieområdet. Blandt dem er for eksempel en mor, som føler, at hende ansøgning om aflastning aldrig kommer videre i systemet. Også Forældregruppen til Børn med Handicap har henvendt sig om de administrative stopdatoer. De fortæller, at flere familier har oplevet at få stoppet deres ydelse, og en løbende ydelse må ikke stoppe uden en afgørelse. Ifølge borgerrådgiveren er der lavet om på nogle arbejdsgange for at sikre, at ydelserne ikke stopper uden afgørelser, og hun opfordrer til, at Hillerød Kommune ophører med at anvende administrative stopdatoer på børnehandicapområdet.

"Dette ud fra et princip om, at kommunens opfølgning er kommunens ansvar, og at det ikke bør komme i forvejen belastede borgere til skade, såfremt Hillerød Kommune ikke lever op til sine forpligtelser. Det skaber unødig stress og frustration hos borgerne, når de oplever et ydelsesstop, og Hillerød Kommune mister tillid fra de borgere, som har mest behov for at besidde den," skriver hun.

Peter Frederiksen (V), som er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, forklarede, at de administrative stopdatoer bliver lagt ind i systemet for at sikre, at borgerne ikke uretmæssigt får nogle ydelser, uden at de vurderes løbende.

"Det er en administrativ foranstaltning, så en sagsbehandler vurderer sagen igen. Men hvis det ikke sker - på grund af menneskelig fejl eller måske skiftende sagsbehandlere, så går det ud over borgeren, og en ydelse, som ellers er retmæssig, kan blive stoppet. Det er noget, forvaltningen kommer til at arbejde med, og det er et observationspunkt. Men vi kan desværre ikke garantere for tid og evighed, at det ikke kommer til at ske ved en fejl igen," sagde han.

Whistleblower-ordning på vej Borgerrådgiveren skal i løbet af 2020 varetage Hillerød Kommunes whistleblowerfunktion, som er under teknisk afklaring for at sikre anonymiteten.

Det glædede Christina Thorholm sig over:

"Vi er glade for whistleblowerfunktionen er der. Så kan man komme med sine oplevelser om virksomheder og tilbud uden at være bange for at udtale sig, så kan sagen blive undersøgt. Måske er der ikke noget i det - måske er det et personligt standpunkt, men sagen kan blive undersøgt, og det er vigtigt," sagde hun.

Øzgen Yücel (V), som er formand for Borgerinvolveringsudvalget, glædede sig over, at kommunen har en borgerrådgiver:

"Jeg har læst beretningen med stor interesse. Det er rigtig godt, både for os politikere, forvaltningen og ikke mindst borgerne, at vi har fået borgerrådgiveren på plads igen. Det gør, at vi har fingeren på pulsen. Det ser ud til, at Hillerød Kommune har en tilfredsstillende og fair sagsbehandling i de fleste sager, men der er også udfordringer. Jeg har tillid til, at vi i byrådet med forvaltningen kan løse dem".

Borgerrådgiveren

Kan blandt andet behandle klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden, hjælpe med at genskabe dialogen mellem borger og afdeling eller vejlede om, hvordan man klager over en afgørelse.

Kan også hjælpe med at forstå en afgørelse eller et brev fra kommunen eller deltage i møder sammen med borger og sagsbehandler for at hjælpe dialogen på vej

Kan ikke behandle klager

Er ansat 15 timer om ugen

Enhver borger og virksomhed i Hillerød Kommune kan rette henvendelse til Borgerrådgiveren, eventuelt anonymt

Skal i løbet af 2020 varetage Hillerød Kommunes whistleblowerfunktion, som er under teknisk afklaring, således at anonymitet kan sikres ved skriftlig henvendelse

Hedder Michala Thousig og kan træffes tirsdag kl. 9-14 og torsdag kl. 9-17 på telefon 72323200 eller via kommunens hjemmeside hillerod.dk