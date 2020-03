Borgerne skal høres inden Lidl-beslutning

Skanska ønsker at bygge enten et bofællesskab i 2-3 etager inklusiv delebilordning og færre parkeringspladser - eller boliglænger i 3-4 etager på grunden vest for Netto. Den grund er i dag sat af til erhverv og butik, men ingen har altså indtil videre budt ind på at bygge der.

"Nogle borgere er jo kommet med argumenter om, at de er bange for, det går ud over andre supermarkeder, når der kommer et supermarked mere. Det argument har jeg respekt for, men jeg har svært ved at se forskellen på, om der kommer et supermarked øst for Netto eller der, hvor der allerede er mulighed for det i lokalplanen. Og så vil jeg også gerne høre borgernes holdning til, om der er nogen forskel i forhold til trafikken, om det ligger det ene eller andet sted - altså om der bliver mere eller mindre kørsel af den grund," siger han.