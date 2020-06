Borgermøder rykkes online, fordi rådhuset er lukket i denne coronatid. Arkivfoto: Lars Schmidt

Borgermøder rykker online

Borgermøder om Dyremosegaard-boliger og store butikker bag Føtex i Slangerupgade afholdes online på grund af coronavirussmittefaren

Hillerød Posten - 07. juni 2020 kl. 06:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens borgermøder har som så meget andet været lukket ned i disse Coronatider. Nu inviterer Hillerød Kommune til et par digitale møder. For at deltage skal man have en computer og en internetforbindelse. Det første møde, som vi tidligere har omtalt her i Hillerød Posten, finder sted onsdag 10. juni klokken 19-20.30 og kan altså følges og kommenteres hjemme fra køkkenbordet eller sofaen. Mødet handler om lokalplanen for Dyremosegård i Skævinge.

Næste aften, torsdag 11. juni, er der møde igen - denne gang klokken 17-18.30 om lokalplan for Slangerupgade 56 A-B.

Fortrøstningsfuld formand På de digitale borgermøder vil der være oplægsholdere, som man kan se og høre på sin computer. Først vil der være oplæg, og så vil det være muligt at stille skriftlige spørgsmål. Formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V) glæder sig:

"Vi har holdt en generalprøve, og jeg er meget fortrøstningsfuld og tror, vi kan få nogle rigtig gode, men også anderledes møder. Det er et rigtig godt supplement til almindelige, fysiske borgermøder. Jeg tror også, vi vil se, at de digitale møder giver flere mennesker mulighed for at deltage, fordi man kan gøre det hjemmefra, så jeg glæder mig til, at vi får det afprøvet i virkeligheden i næste uge," udtaler han i en pressemeddelelse.

Møderne afholdes gennem Microsoft Team Live Event. For at deltage skal man følge et link, som ligger på Hillerød Kommunes hjemmeside direkte til de enkelte møder. Her finder du også mere om lokalplanerne og om selve afviklingen af mødet.

Også et borgermøde om Favrholm Station er på vej - det bliver 18. juni klokken 19.