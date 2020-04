Der er rigtig lang kø til genbrugspladsen, efter den har været lukket i starten af coronakrisen. Der er også kun 10-15 biler, der må køre ind på pladsen ad gangen. Foto: Martin Warming

Borgere holder i kø i halvanden time for at komme på genbrugspladsen

Det er "helt galimatias", at man ikke lukker flere ind ad gangen til genbrugspladsen, mener borger

Hillerød Posten - 07. april 2020

Bilerne holder langt ned ad Lyngevej for at komme på genbrugspladsen, efter den genåbnede 31. marts. Hillerød Forsyning melder om, at nogle bilister holder i kø i helt op til halvanden time for at komme af med deres affald.

En af dem, der har oplevet de lange køer, er Minna Ørsted, som bor i Hillerød og flere gange i løbet af sidste uge var ude for at komme af med blandt andet et gammelt bilbatteri og noget rockwool, som var tilbage efter en vandskade i hendes udhus.

"Jeg kørte ud til genbrugspladsen flere gange, men der var simpelthen så lang kø, at jeg opgav. Den ene gang holdt jeg lidt i køen, men vi rykkede os ingen vegne på de 10 minutter, jeg holdt der," siger hun.

Helt til grin Hillerød Forsyning har meldt ud, at der kun bliver lukket 10 bilister ind ad gangen på pladsen, men Minna Ørsted forstår ikke hvorfor:

"Da jeg holdt i køen og kiggede ind på pladsen, var den nærmest gabende tom. Hvorfor kan de ikke lukke 20 ind ad gangen? Det er helt til grin. I supermarkederne står vi jo også tæt, sådan med to meters afstand, hvorimod vi her på genbrugspladsen er ude i den friske luft og har meget mere afstand. Men stadig lukker de så få ind ad gangen. Det er bureaukrati og ikke fornuft, der taler," siger hun.

Minna Ørsted vil rigtig gerne af med det rockwool, der fylder, og hun har også samlet noget andet elektronisk affald, som var smidt i en rundkørsel, op, og det vil hun gerne aflevere nu.

"Når vi har sådan en stor, dyr affaldsplads, så skal vi også udnytte den, og der kan jo sagtens være 20 mennesker ad gangen. Det er helt galimatias, at man ikke lukker flere ind. Jeg betaler altså mange penge for at komme af med mit affald," siger hun.

Rigtig lang kø Køen starter allerede klokken 8.15, tre kvarter inden genbrugspladsen åbner - og den er meget lang dagen igennem, erkender Hillerød Forsyning.

"Der er rigtig lang kø. Det skyldes både, at vi ikke lukker flere ind end 10-15 ad gangen, og at det for nogle, der kommer, er som en udflugt. Vi kan se, at nogle kommer med et enkelt rør eller stykke træ. Det er ikke det hele, der er lige relevant, Og nogle kommer flere dage i træk," siger Peter Maltha Larsen, som er direktør for Affald, Kunder og Facility.

Ifølge Peter Maltha Larsen lukker forsyningens medarbejdere så mange ind, som de kan i forhold til retningslinjerne fra myndighedernes side.

"Det er ofte de samme fraktioner, som folk skal aflevere til, og de må ikke stå sammen ved den samme container. Så når alle vil af med haveaffald - så holder alle i kø der. Og der skal være luft imellem dem. Så vi gør, som myndighederne siger. Vi skal passe både på borgerne og vores medarbejdere".

De fremmødte har dog reageret pænt på de lange køer, siger han:

"Langt de fleste er søde og rare og glade, og det går fint. Jeg må sige, at de har en fantastisk tålmodighed".

Tænk en ekstra gang Hillerød Forsyning opfordrer til, at man tænker nøje over, om man kan vente lidt endnu med at aflevere sit affald, så presset på genbrugsstationen bliver mindre.

Hvis man alligevel vælger at køre ud på genbrugsstationen, så skal man sørge for at gøre sit besøg så kort som overhovedet muligt. Man skal sortere affaldet hjemmefra og helst komme alene i bilen - og læsse hurtigt af, opfordrer forsyningsselskabet.

De opfordrer også til, at man lader være med at komme alt for tæt på lukketid, da der kan være så lang kø, at man ikke når at komme ind.

"Vi måtte desværre afvise de sidste syv bilister i går (onsdag, red.), da vi var nødt til at lukke til nogenlunde rigtig tid, så vi kan være klar til åbne igen næste dag. Vi gik rundt til bilisterne og advarede dem forinden," siger Peter Maltha Larsen.

Erhvervskunder har fortsat førsteprioritet, og de må dermed gerne køre udenom køen, fortæller forsyningen.

Fortsætter i påsken Gør man sig håb om at køre ud med sit haveaffald eller måske affald efter en større forårsoprydning i huset her i påsken, så skal man måske lige tænke sig om en ekstra gang:

"Jeg tror, der bliver lige så meget run på genbrugspladsen her den næste tid, og jeg tror, det bliver ved hele vejen hen over påsken, for der har vi normalt den travleste tid på året, hvor der kommer allerflest på genbrugspladsen," siger Peter Maltha Larsen, som anbefaler, at man holder sine sække hjemme lidt endnu.

"Her den 6. april henter vi storskrald, og 20. april kommer haveaffaldsafhentningen i gang. Så der kan man komme af med sit affald på en anden måde end at køre her ud," siger han.

Fakta

Opfordring fra Hillerød Forsyning om genbrugspladsen:

Hold afstand - både til hinanden og til medarbejderne

Kig på dit læs og vurder, om det er NØDVENDIGT at komme af med, eller måske kan det vente lidt endnu?

Sorter hjemmefra, så dit besøg bliver så kort som muligt - det giver mindre ventetid.

Husk at færdselsloven også gælder på genbrugsstationen! Pas på hinanden og medarbejderne

Kør KUN en, max. to personer af sted - så minimerer vi smittefaren