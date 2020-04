Se billedserie Flere borgere under sig over, at der bliver fældet så mange træer i Lystrup Skov, og at skovstierne er efterladt mudrede og ødelagte. Foto: Martin Warming

Borgere: Skov er efterladt fuldstændig ramponeret

Lystrup Skov er de seneste måneder blevet fuldstændig ramponeret, mener en gruppe borgere. Men arbejdet giver plads til værdifulde træer, forklarer skovløber

Hillerød Posten - 03. april 2020

Der bliver fældet alt for mange træer og efterladt alt for meget roderi efter arbejde i Lystrup Skov.

Det mener flere borgere, som har kontaktet Hillerød Posten om sagen. En af dem er 65-årige Ian S. Hansen, som bor i Lystrup og kan se skoven fra sine vinduer.

"Man vandaliserer simpelthen skoven. Man fælder på groveste vis og efterlader skoven fuldstændig ramponeret, så man næsten ikke kan gå der," siger han til Hillerød Posten.

Deprimeret Ian S. Hansen bruger skoven rigtig meget og køber og går ture i den. Han nyder at være i skoven og se på træerne.

"Men der har været en periode, hvor jeg nærmest ikke har brugt den, fordi jeg blev så deprimeret af al den fældning. Det er langt ude, at man tynder så meget ud i skoven, så det nærmest ikke længere er en skov. Det er uforståeligt, at så lille en skov skal være kommerciel skov, så man fælder træer for at sælge det," siger han.

De store maskiner, der arbejder i skoven, pløjer også det hele op, siger han.

"Der er for eksempel en sti, som jeg plejer at bruge, men den kan jeg slet ikke bruge mere, fordi det er blevet til en pløjemark. Der bliver ikke ryddet op bagefter. Man efterlader alle mulige afsavninger, og der er grene, der ligger og flyder overalt. Det er simpelthen skandaløst".

Ian S. Hansen vil gå så langt som til at sige, at skoven ikke er en skov mere:

"Det er nærmest mere en samling spredte træer - så meget luft er der mellem træerne".

Voldsomt Også Per Krüger og hans kone bruger skoven meget, da de har boet på en gård i Slangerup lige op til skoven siden 2001.

"Der har før været fældet træer, men jeg mindes ikke, det har været så voldsomt som denne gang før. I den ende, hvor vi bor, bliver der virkelig gået til den. Det ligner en massakre," siger han.

Han er også ked af, at stier bliver ufarbare i skoven:

"Der er ingen oprydning, og alt ligger hulter til bulter," siger Per Krüger, som også er bekymret for dyrene i skoven:

"Hvad er formålet med alt det her? Man læser jo fere artikler om, at diversitet er godt i skovbunden, og det virker ikke, som om man har taget ret meget hensyn til dyrearterne. de kunne jo have være ti gang med at samle forråd eller haft reder og så videre - og nu er det hele pløjet igennem".

Per Krügers kone rider på sin hest i skoven, men det er også blevet sværere:

"Det er blevet godt og grundigt ødelagt, som det ser ud nu," siger han.

Der er flere, der bakker op om deres holdning - også på Facebooksiden 'Uvelse Byernes By!', hvor træfældningen også er blevet diskuteret flere gange. "Når man snakker med arbejdsfolkene i skoven, så drejer det sig udelukkende om penge. Det er godt nok et meget trist syn," skriver en, mens en anden skriver, at det mere ligner "massakre end diversitet": "Der var en masse tossede vildskud, de kunne tage, eller bare en del af skoven, men den er helt kvast og ryddet".

Jordbund er for våd Skovfoged Jan Erik Løvgren beroliger dog borgerne med, at arbejdet i skoven slet ikke er færdigt:

"Vi havde en god periode i november og lidt ind i januar, hvor vi kunne fælde, men så har vi haft en lang periode, hvor vi måtte sende maskinerne hjem på grund af alt den regn, der kom. Det betyder ikke, at vi er færdige med at arbejde i skoven - men vi afventer, at jordbunden bliver så tilpas hård, at vi kan arbejde igen. Så får vi ryddet op og kørt det sidste træ ud igen, og vi får reetableret de stier, som det er nødvendigt at reetablere. Vi har måttet sende maskinerne hjem i 6-7 uger - men hvis vi havde haft et normalt år, så ville vi have været færdige med arbejdet allerede nu," siger han.

Han forventer, at Naturstyrelsen bliver færdige med arbejdet i løbet af halvanden til to måneder, alt afhængigt af vejret.

"Men der skal ikke meget regn til, før jorden igen bliver for sårbar til, at vi kan arbejde i skoven," siger han.

Frodig skov I forhold til fældningen så forklarer han, at Naturstyrelsen fortrinsvis tynder ud i de unge bevoksninger, men også i en del af de ældre, da de er beliggende på højere og dermed mere tør jordbund.

"Det er ikke sådan, at vi fælder i alle skove hvert år - men vi fælder i skovene hvert 3-5. år, alt efter hvilke bevoksninger der er i skoven, hvilken efterspørgsel der er, og hvordan det gror. I Lystrup Skov er der gode vækstforhold. Træerne gror rigtig godt, så der er et behov for, at man fælder jævnligt. Skoven gror måske 8-9 kubikmeter om året per hektar, og deraf fælder vi lige omkring syv hektar i gennemsnit. Så der bliver stadig opsparet mere træ på Naturstyrelsens arealer. Borgerne behøver ikke at være bekymret, for vores sigte er at lave en bevoksning med mange forskellige træstørrelser og træarter i Lystrup Skov. Og det er en frodig skov, hvor træerne vokser hurtigt," siger Jan Erik Løvgren.

Det træ, der bliver fældet i Lystrup Skov, bliver solgt til savværker, så det kan blive til både møbler, gulvtræ og brændsel i form af flisproduktion. Sidstnævnte er det især den unge bevoksninger, som er godt egnet til.

"Hovedårsagen med fældningen er at give plads til de værdifulde træer, så de kan vokse, og samtidig også lave plads til nogle af de biodiversitetselementer, der er i skoven - altså for eksempel beskytte træer med rovfuglereder i, interessante træer og markante træer," siger Jan Erik Løvgren, som understreger, at fremtiden for Lystrup Skov ser positiv ud - både på det naturindholdsmæssige og dyrkningsmæssige plan.